13.03.2019 11:00 513

Рубль на торгах среды продолжил рост, невзирая на смешанный внешний фон, формально на его стороне дорогая нефть и сезонно высокий профицит текущего счета РФ, а также возможный спрос на ОФЗ, которые будут размещаться сегодня.

Сдерживать укрепление могут покупки валюты Центробанком для Минфина и риски новых санкций.

Рубль в начале торгов достиг отметки 65,53 впервые за две недели, к 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,59, и рубль набирает пять копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.40 МСК была вблизи отметки 74,02, и здесь рубль набирает четыре копейки.

"Сейчас важную роль играют технические факторы, в частности попытки закрепиться ниже 200-дневной скользящей средней (65,85) в паре доллар/рубль и борьба за уровень 74,00 в паре евро/рубль", — сказал дилер крупного западного банка.

По его мнению, рубль стоил бы гораздо дороже без текущих покупок валюты Центробанком.

Дилер также отмечает, что из-за опасения санкций локальный рынок перекуплен валютой. Это в частности заметно по ставкам валютных свопов, и здесь кроются риски рублевого шорт-сквиза и последующего краткосрочного снижения пары доллар/рубль.

Центробанк с прошлого четверга покупает ежедневно валюту на 18,3 миллиарда рублей.

Помимо неопределенности с новыми санкциями против РФ, формально против рубля как рискованного актива также ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС после провалившегося накануне голосования о Brexit.

Минфин РФ сегодня будет продавать два выпуска облигаций федерального займа, трехлетние ОФЗ-ПД 26209 и десятилетние ОФЗ-ПД-26224.

Нефть марки Brent дорожает почти на полпроцента с начала дня ($66,99).

Валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса сегодня тяготеют к снижению после того, как британские законодатели проголосовали против предложенного премьер-министром Терезой Мэй плана по выходу страны из ЕС.

"Российская валюта продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди остальных ЕМ-валют. Однако потенциал укрепления, на мой взгляд, серьезно ограничен. Одной из причин разворота может стать усиление геополитической напряженности. В последние два дня санкционная риторика значительно усилилась, как со стороны США, так и со стороны ЕС", — резюмирует Сергей Гайвороновский из компании БКС Брокер.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ