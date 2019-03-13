13.03.2019 11:30 507

Освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест бывшего топ-менеджера правления банка "Советский" Кирилл Ласкин, проходящий по делу о хищении 2,2 миллиарда рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда Петербурга об аресте Ласкина и изменил решение первой инстанции, отправив обвиняемого под домашний арест до 4 апреля", — пояснили в ОПС.

Как следует из материалов дела, Ласкин, кроме участия в руководстве банком, был генеральным директором кредитного агентства ООО "Коллектор 19". По версии следствия, через это агентство было похищено 2,2 миллиарда рублей банка.

Вместе с Ласкиным обвиняемыми по этому делу являются бывший член правления банка "Советский" Павел Изюмов и еще 10 человек — бывшие сотрудники банка и предприниматели.

Михаил ТЕЛЕХОВ

