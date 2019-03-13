13.03.2019 13:30 583

Российские власти планируют докапитализировать Промсвязьбанк на 50 миллиардов рублей в 2019-2021 годах, сообщил в среду заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы не смогли утвердить стратегию (развития ПСБ), потому что слишком рано еще, в ней предусматривается докапитализация на 50 миллиардов рублей за три года, соответственно, более-менее равными долями", — сказал Моисеев журналистам.

Если в капитал ПСБ будет передан Связь-банк, то это будет засчитано как докапитализация, но решение о передаче пока не принято, сказал в среду замминистра.

"Соответственно, если Связь-банк перейдет с капиталом, то это, конечно, будет засчитываться", — сказал Моисеев.

"Моя обязанность — принять чистый банк. Оценку делают ВЭБ, ЦБ. Моя обязанность ответственного за ПСБ, что банк должен быть чистым, все скелеты из шкафа должны быть вытащены, оставлены где-то в другом шкафу, а не в том, который придет в ПСБ".

Промсвязьбанку, который власти решили сделать опорным для оборонной промышленности и попавших под западные санкции компаний, крупные российские банки будут передавать кредиты, связанные с гособоронзаказом. Из-за этого Минфин пополнил его капитал на 25 миллиардов рублей в 2018 году.

Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что банк также может быть докапитализирован за счет части субординированного кредита Сбербанка и c помощью дивидендов госбанков.

Дарья КОРСУНСКАЯ, текст Антона КОЛОДЯЖНОГО. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА