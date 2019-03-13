13.03.2019 15:30 724

Главный риски, которые могут вызвать мировой финансовый шок, сосредоточены в корпоративном секторе, считают авторы доклада Standard&Poor's «Новый долговой кризис». Больше всего этому риску подвержены китайские корпорации, долг которых вырос с 2008 года с 93% до 155% к ВВП, составив $20 трлн. При этом государственный долг Китая невысок — в 2018 году он составил всего 48% к ВВП.

Смягчает «китайскую долговую угрозу» для мировой экономики тот факт, что большая часть этого долга сформирована внутри страны. Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, у международных инвесторов китайский рынок не пользуется особым спросом и доверием, так как были эпизоды, когда крупные компании предоставляли инвесторам недостоверную отчетность.

Второй риск, о котором говорят аналитики S&P — это проблемы в развитых странах, у которых достаточно высокий уровень госдолга. У Японии он составляет 213% к ВВП, у Франции — 112%, у Великобритании — 110%, в Италии — 144%. Вместе с тем, риск «заражения кризисом» от этих стран ограничен высоким уровнем доверия инвесторов к долгу западных государств, считают в S&P. С европейского направления стресс для глобальных финансов также может создать выход Великобритании из Евросоюза без сделки с ЕС, добавляет Тремасов. «В своих оценках Банк Англии ранее указывал, что Brexit без соглашения с ЕС может снизить ВВП Британии, рухнут цены на недвижимость, а инфляция превысит целевой показатель в 2% — а это достаточно серьёзный удар для мирового финансового центра, которым пока остается Британия, и эти проблемы негативно скажутся и на общеевропейском рынке, и на глобальных финансах. Пример Италии показал, насколько болезненна тема проблем развитых экономик для тех, кто с ними связан», — говорит эксперт.

Учитывая сдерживающие факторы, аналитики предполагают, что следующий мировой кризис, если он произойдет, вряд ли будет таким же серьезным, как глобальный шок 2008-2009 годов. Всего глобальный долг к ВВП, который учитывает задолженность домохозяйств, компаний и государств, вырос с момента последнего кризиса с 208% до 234%. Выше среднего этот показатель у развитых стран и китайских нефинансовых корпораций.

В номинальном выражении глобальной долг по состоянию на июнь 2018 года составлял $178 трлн. Больше всего приходится на долги компаний — $71 трлн, на государственные долги — $62 тлрн, на домохозяйства — $45 трлн.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

