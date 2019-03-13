13.03.2019 16:30 594

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом оговорился и доложил о легализации 350 млн долларов через Промсвязьбанк. Но, как позже уточнили в ведомстве, эти деньги были отмыты через Пробизнесбанк.

Эти активы даже удалось найти и арестовать. Часть теперь в процессе возврата. «Порядка 7 млрд рублей арестовано», — сказал глава Росфинмониторинга. Всего за несколько дней до громкого заявления в банкротном деле Пробизнесбанка было принято несколько интересных судебных решений.

Вероятно, оговорка «Промсвязьбанк» вместо «Пробизнесбанк» кого-то могла и до инфаркта довести. Особенно если учесть, что глава Росфинмониторинга докладывал лично Путину. Но оставим казус в стороне. Само появление подобного сообщения об отмывании средств и уж тем более об их аресте выглядит очень интересно.

Это прекрасная новость для тех, кто потерял деньги в Пробизнесбанке, то есть для многочисленных владельцев малого и среднего бизнеса. Но пока неясно, вернутся ли эти средства в конкурсную массу, говорит руководитель инициативной группы юридических лиц Пробизнесбанка Нерсес Григорян:

Нерсес Григорян

руководитель инициативной группы юридических лиц Пробизнесбанка

«Нас, конечно, радует, что Росфинмониторинг подключился. Но удастся ли их вернуть в конкурсную массу, как быстро это произойдет и произойдет ли это вообще? Я считаю, что это пока очень большой вопрос. Бывшие собственники, мы в этом уверены, и вывод делали из Пробизнесбанка. Конечно, пытаются показать пальцем: видите, мы стараемся, их ловим. Это все хорошо. Нас это удовлетворяет, что они реально действуют, пытаются что-то взыскать».

Возможно, совпадение, но как раз в последнее время кредиторы стали выигрывать в судах. Например, удалось оспорить 1,375 млрд рублей: эти деньги дочерние банки сняли из кассы Пробизнесбанка всего за день до того, как головной банк лишился лицензии, причем наличными, что в банковском обороте обычно не сильно распространено.

В то время банк был под управлением временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов. В дальнейшем АСВ как конкурсный управляющий получение этих средств не оспаривало и не требовало вернуть их в конкурсную массу. Поэтому кредиторам пришлось возвращать эти деньги через суд, рассказывает адвокат Павел Нечаев:

Павел Нечаев

адвокат

«На сегодняшний день уже более 20% требований кредиторов удовлетворены, что само по себе уже экстраординарно в практике банкротства банков. А данные суммы, которые были взысканы с контрагентов Пробизнесбанка, поступят в конкурсную массу банка должника и затем должны быть распределены среди кредиторов. Есть и политика во всех этих вещах, потому что сделки, которые мы оспаривали, свидетельствовали о недобросовестности агентства. Поскольку именно они выдали из кассы Пробизнесбанка за один день до отзыва лицензии 1,3 млрд рублей».

Бывшие корпоративные клиенты Пробизнесбанка судятся с АСВ и дочерними банками еще и потому, что не согласны, что бывшие «дочки», помимо того что получили деньги на санацию, стоят наравне с компаниями в третьей очереди кредиторов. Возможно, теперь, когда к делу подключились Росфинмониторинг и Следственный комитет, конкурсная масса будет пополняться быстрее.

Надежда ГРОШЕВА

