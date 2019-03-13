Это вам за Мадуро: Visa и Mastercard блокируют в России

13.03.2019 17:30 883

Visa и Mastercard отказались работать с российско-венесуэльским банком «Еврофинанс Моснарбанк». Ранее он попал под санкции США. Американский минфин обвинил банк в поддержке и финансировании венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA.

Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах.

Карты этого банка Visa и Mastercard заблокированы как в России, так и за границей, говорится в сообщении кредитной организации.

«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфин а США), начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и блокировку карт Visa и Mastercard компанией ЗАО ПЦ «Картстандарт» на территории РФ, включая ограничение в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах банка», — указано в сообщении.

Карты Visa в ближайшее время заменят на карты российской платежной системы «Мир», отметили в кредитной организации.

Ранее OFAC внесло «Еврофинанс Моснарбанк» в санкционный список США. С 11 марта все активы кредитной организации в американской юрисдикции были заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам США запрещено заключать сделки с этим банком или проводить какие-либо транзакции.

Банк обвинили в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и якобы содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, «от которых страдает народ Венесуэлы». В частности, минфин США отмечал, что кредитная организация проводит сделки с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA, которая сама недавно была включена в санкционный список. В министерстве также обвиняют банк в содействии запуску венесуэльской криптовалюты Petro. С помощью Petro президент Венесуэлы Николас Мадуро надеялся обойти финансовые санкции США, считают в ведомстве.

«Это решение показывает, что США примут меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и способствуют экономическому коллапсу и гуманитарному кризису, поразившему народ Венесуэлы», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

В банке «Еврофинанс Моснарбанк» заявили, что после попадания под ограничения США он продолжает работу в стабильном режиме.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкции США в отношении банка являются нелегитимными.

«Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в чёрные списки российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнёрами. Причём, называя венесуэльского лидера Николаса Мадуро незаконным руководителем, в США забывают не только о том, что это всенародно избранный президент суверенного государства, но и о нелегитимности санкционных решений, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН », — указывал МИД .

12 марта стало известно, что ВТБ передаст свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу . Глава банка Андрей Костин до введения американских санкций заявлял, что ВТБ хотел бы выйти из актива и был готов продать его частным инвесторам. Однако ситуация осложнялась тем, что в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» было подписано межправительственное соглашение с Венесуэлой.

Государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит министерству экономики , финансов и государственных банков страны) владеет 49,99% акций банка, блок-пакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку и ВТБ.

По состоянию на 1 февраля банк занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в российской банковской системе. По состоянию на начало 2019 года в «Еврофинанс Моснарбанке» были размещены 8,9 млрд рублей средств физлиц, в том числе на расчетных счетах физлиц — около 260 млн рублей.

«Еврофинанс Моснарбанк» находится под американскими санкциями еще с 2014 года. Банк попадает под секторальные ограничения США. Иными словами, кредитная организация не может привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 дней и акционерное финансирование.

Однако теперь банк внесен в более жесткий список SDN, означающий блокировку активов и запрет американским компаниям иметь дело с этой кредитной организацией. «Еврофинанс Моснарбанк» — это первый из российских финансовых институтов, который был внесен в список SDN по венесуэльской санкционной программе.