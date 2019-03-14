14.03.2019 08:40 307

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) все-таки продолжит влиять на рост цен, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, прошло еще слишком мало времени с момента его увеличения, из-за чего новая ставка не успела распространиться на все группы товаров. Тем не менее Минэкономразвития в своей «Картине инфляции» утверждает, что 20%-й налог перестал ее разгонять: в феврале увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось до 0,4% с 1% в январе. Оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года, считают аналитики. В связи с этим они не видят предпосылок для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка. Он предпочтет воздержаться от смягчения монетарной политики и выберет выжидательную позицию, чтобы убедиться в постепенном замедлении роста цен.

Влияние повышения НДС на рост цен еще не проявилось в полной мере. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказали экономисты. Налог на добавленную стоимость был увеличен 1 января этого года и не успел распространиться на всю продукцию, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Между тем, по данным Минэкономразвития, эффект от повышения НДС для инфляции закончился, о чем свидетельствуют темпы роста цен в феврале. Министерство утверждает, что они вернулись к уровням прошлого года. В ведомстве отметили, что инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1% в январе. При этом в годовом выражении она несколько увеличилась и составила 5,2%. Совокупный вклад увеличения ставки НДС до 20% в годовые темпы инфляции оценивается на уровне 0,8–0,9 п.п., что меньше предварительных оценок Минэкономразвития, говорится в обзоре.

Как отмечается в «Картине инфляции», рост цен на непродовольственные товары (за исключением подакцизной продукции) затормозился в феврале примерно вдвое — до 0,31% с 0,58% в январе.

Заметнее всего рост цен замедлился на товары длительного пользования, к которым относятся легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары. Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию в феврале также оказывало снижение стоимости бензина (на 0,18%) после существенного роста месяцем ранее (на 0,75%), отмечается в докладе. Также наблюдалось замедление темпов роста цен на продукты питания (кроме сезонных овощей и фруктов) до 0,33% в феврале с 0,57% в январе. В Минэкономразвития это объясняют коррекцией цен на мясо птицы, сахар и яйца после их ускоренного роста в IV квартале прошлого года.

То, что всплеск роста цен пришелся на январь, неудивительно, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Однако, по словам эксперта, замедление темпов инфляции в феврале вовсе не означает, что эффект от повышения НДС исчерпан вовсе.

Рост цен в феврале замедлило снижение платежеспособного спроса населения, которое ведет к падению объемов продаж при попытке поднять цены, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам, об исчерпании эффекта от повышения НДС можно будет говорить не раньше середины этого года.

Эксперты предполагают, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России 22 марта ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне в 7,75%. Вероятнее всего, регулятор решится на ее снижение ближе ко второй половине года, когда последствия повышения НДС удастся оценить в полной мере, полагает Геннадий Николаев.

На вопрос «Известий» согласны ли в Банке России с заявлением Минэкономразвития об исчерпании эффекта на рост цент от повышения НДС в ЦБ не ответили.

Между тем, согласно докладу министерства, инфляция по итогам марта в годовом выражении составит 5,2–5,4%. В марте–мае она сохранится на уровне 5,4%, а затем будет снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустится до 4,3%.

Однако эксперты не согласны с прогнозами ведомства. По словам зампреда правления Локо Банка Андрея Люшина, повышение НДС еще выступает проинфляционным фактором. Также на цены негативно влияет нестабильное положение рубля и внешнеполитические санкционные угрозы. Как отметил Игорь Николаев, по итогам 2019 года рост цен превысит прогнозы Минэкономразвития (4,3%) и ЦБ (5,5%) и составит более 6%.

Ирина БАДМАЕВА

