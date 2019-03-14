14.03.2019 08:50 337

Цифровая трансформация российских компаний неизбежна. Иначе они будут просто нежизнеспособны. К такому выводы пришли участники Форума по цифровой трансформации, прошедшего в рамках Недели российского бизнеса (ее проводит Российский союз промышленников и предпринимателей).

Своим опытом поделились сразу несколько членов «профсоюза олигархов» из списка Forbes. Генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков пожаловался на то, что нефтяной бизнес уже не такой прибыльный, как раньше. «В общих представлениях нефтедобывающая отрасль — золотая жила, но, несомненно, сейчас это не так», — заявил топ-менеджер, пояснив, что сейчас нефтяники вынуждены работать в условиях высокой волатильности рынка и низких цен. И это притом что российские запасы нефти по ряду качественных параметров уступают зарубежным аналогам. «В этих обстоятельствах мы должны выжимать все, быть максимально эффективными для того, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке», — подчеркнул Дюков.

Нефтегазовая отрасль меняется, сейчас в ней применяются технологии, которых не было еще пять или десять лет назад. «Наша компания реализует 40 технологических проектов», — рассказал Дюков. В самой «Газпром нефти» считают, что применение цифровых технологий увеличит операционную прибыль компании на 20%. «Это действительно серьезные деньги. В прошлом году операционная прибыль компании превысила 800 млрд рублей, и мы верим, что 150-200 млрд рублей — это то, что нам может принести внедрение инновационных цифровых технологий», — пояснил Дюков. По его словам, на базе «Газпром нефти» сейчас выстраивают «цифровую нефтяную компанию». Это компания, которая обладает классическими нефтяными активами (скважинами, заводами и АЗС) и при этом управляется на основе больших данных и цифровых моделей. «По сути, мы строим цифровую модель тех физических активов, которые мы имеем, и тех физических процессов, которые происходят в компании», — объяснил Дюков.

Другой герой списка Forbes, Григорий Березкин, купивший в 2017 году медиахолдинг РБК, поделился своим видением того, как в новой реальности будут трансформироваться СМИ. Мультимиллионер напомнил, что еще 15 лет назад компании, предоставляющие услуги доступа в интернет, указывали в рекламе, что во время выхода в сеть у пользователя «всегда свободный телефон»: «То есть еще недавно, вчера, свободный телефон в квартире был очень важным критерием жизни». По мнению бизнесмена, чем дальше, тем быстрее будут происходить перемены.

Главной новацией в сфере медиа станет повсеместный переход к модели платной подписки. «Когда вы смотрите с мобильных устройств, к примеру, новости на РБК, на вас повсеместно падает реклама. И это повсеместная проблема медийной отрасли. У вас есть маленькое окно в мир, и рекламная модель, которая существует преимущественно у нас в стране, себя полностью исчерпала», — уверен Березкин. По его словам, на самый крупный рекламный контракт РБК приходится всего 1% выручки холдинга. «Когда у человека реклама начинает вызывать раздражение, то это уже антиреклама», — заявил бизнесмен.

Именно поэтому, по словам Березкина, в прошлом году он запустил проект «РБК Pro», который будет распространяться по подписке, и приобрел издание «Деловой Петербург», у которого уже существовала подписная модель. Впрочем, Березкин уверен, что в будущем читатели будут расплачиваться за контент не традиционными деньгами. Чем — бизнесмен четко сформулировать затрудняется. По его словам, это будут «эмоции, которые будут считываться, упаковываться и представлять самостоятельную ценность». «Сейчас появились прототипы цифровых денег. Биткоины — не очень, похоже, удачный проект. Но так или иначе вот эти эмоции и будут основной платой за весь процесс в ближайшем будущем в медийном смысле. И этот путь мы пройдем гораздо быстрее, чем за 15 лет», — попытался объяснить Березкин.

Намерен радикально преобразить возглавляемую компанию и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. По его словам, уже 25% общения с органами государственной власти в компании происходит в электронном виде. Однако, получив от отправителя письмо в электронном виде, «Почта России» по-прежнему должна доставить его в физическом виде. «У нас получается электронное взаимодействие на одном конце и центр гибридной печати, где распечатывается это письмо, на другом. «Почта России», конечно, обречена на цифровизацию», — уверен Подгузов. Он добавил, что речь идет о модернизации внутренних процессов, внедрении искусственного интеллекта, появлении цифровых продуктов для клиентов. Одно из нововведений — в августе 2017 года компания ввела push- и смс-уведомления о получении посылки. Сейчас таким образом выдаются 60% посылок. Но впереди еще длинная дорога. «Задача цифровизации «Почты России» — из серии «научить слона танцевать» («Слон на танцполе» — название книги, описывающей реформирование Сбербанка командой Германа Грефа. — Forbes), мы уже в принципе близки к тому, чтобы первые па разучить», — резюмировал Подгузов. «Герман Греф уже научил одного слона, будем ждать второго», — отреагировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, модерировавший форум. «Вот мы будем в паре», — парировал Подгузов.

Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff

