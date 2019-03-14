14.03.2019 09:00 352

Малый и средний бизнес сможет получить беспрецедентно дешевые кредиты. Предпринимателям предложат ставку, равную ключевой Центробанка, которая сейчас составляет 7,75%, или даже ниже. Для этого компаниям нужно будет обратиться в государственные микрофинансовые организации (МФО), следует из проекта приказа Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия». ГосМФО на льготное кредитование бизнеса до 2024 года получат рекордные 21 млрд рублей. Эксперты и участники рынка, опрошенные «Известиями», отмечают, что государственные микрокредиторы составят серьезную конкуренцию банкам. Последние дают займы МСП минимум под 8,5%.

Наперегонки с банками

Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских. С соответствующим проектом приказа Минэкономразвития ознакомились «Известия». Получить деньги на льготных условиях предприятия смогут в государственных микрофинансовых организациях.

Так, для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Сейчас она установлена на уровне 7,75%. Таким образом, для предпринимателей из моногородов процент по кредиту будет равняться максимум 3,8%.

Не превысит ключевую ставку процент по займу для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. «Приоритетными» в документе называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков. Также под категорию «приоритетных» подпадают экспортно-ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.

Однако у всех них должно быть залоговое обеспечение. Если его нет, то проценты по кредиту станут выше. В размере ключевой ставки они будут для МСП из моногородов, а для «приоритетных проектов» займы будут выдаваться под ставку ЦБ, умноженную на коэффициент 1,3 (при действующей ставке это 10,075%).

Для сравнения: в декабре 2018 года средняя банковская ставка на кредиты для МСП от 1 до 3 лет составила 11,06%. Льготная ставка по кредитам для МСП в банках сейчас составляет 8,5%, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Однако она доступна ограниченному кругу отраслей.

Государственные МФО смогут конкурировать с банками за заемщиков, поскольку, во-первых, процент по таким кредитам — достаточно низкий, во-вторых, получить микрокредит проще, и это можно сделать в день обращения, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. При этом размер займа может достигать 5 млн рублей на срок до трех лет, что считается хорошими условиями, добавил он.

Миллиарды на кредиты

Сейчас в России работают 169 государственных МФО в 77 регионах, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Средняя ставка по микрозаймам в них — 10%.

Условия кредитования в государственных микрофинансовых организациях окажут действенную поддержку МСП, полагает партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. Формирование института МФО с госучастием будет способствовать развитию, в первую очередь, социально-ориентированного предпринимательства, а также бизнеса, связанного с высокой долей риска на первых этапах работы, отметила она.

В Минэкономразвития пояснили, что в период с 2019 по 2024 годы на докапитализацию государственных микрокредиторов планируется направить более 21 млрд рублей. Это рекордная сумма. В 2010–2015 годах МФО получали из казны в среднем по 2 млрд рублей в год. Однако в кризисный 2016-й было выделено 700 млн рублей. В 2018 году МФО получили из бюджета 860 млн рублей. Это было связано с общим сокращением правительственной программы поддержки предпринимательства

В этом году будут докапитализированы 41 МФО и созданы пять новых (в Амурской, Костромской, Еврейской автономной областях, а также в Ненецком автономном округе и Приморском крае). Итого в 46 субъектах регионов МФО получат средства на общую сумму в 5,6 млрд рублей. Лимит средств распределяется субъектам, прошедшим специальный отбор, в зависимости от уровня софинансирования, количества предпринимателей на его территории, коэффициентов миграционного прироста, эффективности работы и капитализации МФО, подчеркнули в Минэкономразвития.

Стимулирование кредитования малых и средних предприятий укладывается в общий тренд правительства по поддержке и развитию бизнеса. Так, например, для предпринимателей планируют отменить ряд обязательных требований, которые уже устарели. Разработаны и меры поддержки для выхода компаний на экспорт. В перспективе МСП должен стать основой экономики и помочь ей уйти от сырьевой зависимости.

Ирина БАДМАЕВА

