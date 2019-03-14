14.03.2019 09:20 402

Национальная система платежных карт (НСПК) объяснила невозможность проведения платежей по картам попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка прекращением процессинга со стороны компании ЗАО «ПЦ «КартСтандарт», выступающей в качестве подрядчика банка по осуществлению функций процессинга карт.

«В настоящий момент по вине подрядчика операции банка блокируются на уровне ЗАО «ПЦ «КартСтандарт». Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг «КартСтандарта». Как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, транзакции продолжат успешно обрабатываться», — говорится в ответе НСПК на запрос РБК.

РБК также направил запрос в «КартСтандарт» и в ЦБ.

«КартСтандарт» мог отключить процессинг карт Visa и Mastercard по двум причинам, сказала в разговоре с РБК глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Либо у международных платежных систем есть техническая возможность блокировать процессинг карт на стороне банка, тогда это произошло из-за недоработки нашего законодательства. Либо «КартСтандарт», который входит в группу компаний «Центр финансовых технологий», побоялся американских санкций <...>, что также могло произойти из-за недоработки закона», — говорит Обаева.

«В выстроенной системе, призванной защищать российских держателей карт международных платежных систем от санкционных рисков, выявлено слабое звено — возможность для процессинговых компаний принимать решение о прекращении обслуживания карт санкционных банков. Полагаю, что необходимые выводы регулятором будут сделаны, в том числе в части ужесточения требований к оказывающим процессинговые услуги компаниям», — сказал РБК председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

11 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На следующий день международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка. 13 марта Еврофинанс Моснарбанк сообщил, что это привело к блокировке выпущенных банком карт Visa и Mastercard за границей, а также их блокировке компанией ЗАО «ПЦ «КартСтандарт» на территории России, в том числе к «ограничению в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах» самого банка.

По итогам 2017 года Еврофинанс Моснарбанк выпустил более 2 тыс. карт трех платежных систем: Visa, Mastercard и «Мир», в числе них были эмитированы корпоративные карты для 14 организаций, также за этот год банк реализовал зарплатные проекты с десятью компаниями. Об этом говорится в последнем годовом отчете банка.

В пресс-службе Visa РБК пояснили, что внутринациональные и международные транзакции по картам Visa, выпущенным Еврофинанс Моснарбанком, не будут обрабатываться платежной системой в связи с его включением в список SDN.

«Мы сожалеем о неудобствах, доставленных этой организации, держателям карт — клиентам этого банка, а также торгово-сервисным предприятиям», — говорится в ответе пресс-службы Visa.

Сам банк ранее пообещал в ближайшее время организовать замену карт Visa на карты российской платежной системы «Мир». Карты системы Mastercard Еврофинанс Моснарбанк для своих клиентов в последнее время не выпускал.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. При этом предполагалось, что благодаря НСПК на расчеты внутри страны отключение банка от международных платежных систем не повлияет, так как все внутрироссийские операции будут проводиться через Национальную систему платежных карт.

Так, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков говорил в 2015 году, что после перевода транзакций международных платежных систем в НСПК будет возможна работа карточек Visa и Mastercard в Крыму. Занимавший пост главы Mastercard в России Илья Рябый говорил в интервью РБК, что после создания НСПК сможет обеспечить работу продуктов банка, который попадет под санкции. «Если какой-либо банк попадет под санкции, я потеряю возможность с ним работать, и, соответственно, его международные операции будут прекращены. На территории России функционирование их продуктов сможет обеспечить НСПК, но я уже не буду иметь к этому никакого отношения», — пояснял он.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Евгений КАЛЮКОВ