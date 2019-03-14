14.03.2019 09:30 358

Служба судебных приставов выпустила специальную памяткудля всех граждан: как общаться с коллекторами.

Подготовило памятку управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Как подчеркивают авторы документа, нередко в сферу внимания коллекторов попадает не только сам должник, но его родственники, друзья, знакомые. В результате количество пострадавших от хамства и произвола увеличивается в несколько раз.

Отдавать долги надо, это безусловно. Но требовать вернуть долги следует строго в рамках законах, то есть без грубостей. Как себя вести, если вы имеете займы и просроченные обязательства?

"Прежде всего необходимо внимательно относиться к финансовым документам, — подчеркивают судебные приставы. — Необходимо сохранять свои экземпляры документов, подписанных при оформлении кредита (займа), в период исполнения договора и в течение трех лет после возврата долга. Особенно внимательно хранить все квитанции и расписки о погашении долга".

Три года — это срок исковой давности. Сохраненные документы — страховка от проблем.

Если где-то возникнет путаница и кто-то предъявит претензии по давно погашенным долгам, квитанции станут достойным ответом истцам. В случае если к вам кто-либо обращается с требованием о погашении долга, то не общайтесь анонимно, — советуют судебные приставы. — Если звонящий не представился, уточните его должность, ФИО и контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он представляет (при личной встрече требуйте предъявлять документы, при этом действующее законодательство Российской Федерации не запрещает вам просить копии этих документов, либо их фотографировать)".

Если кредитор применяет неправомерные методы воздействия, то есть грубит, угрожает и т.п., включайте диктофон или видеозапись. Как правило, предупреждение, что разговор будет записан, помогает оппоненту быть более корректным. Если вам звонят слишком часто или в ночное время, фиксируйте точное время звонков и сам разговор. Пресекайте попытки грубого общения, напоминайте о своем праве обратиться в правоохранительные органы. При этом сами сохраняйте спокойствие и выдержанность. Разговаривайте конструктивно, только о долге и вариантах его погашения или вариантах, которые предлагает кредитор или его представитель. Приставы подчеркивают, что кредитор и тем более коллектор заинтересованы в сохранении конструктивного общения и, как правило, готовы на различные "бонусы" для должника (реструктуризация, рассрочка, списание пеней, части долга, замена предмета обязательства, например, денег на какое-либо ликвидное имущество и т.п.).

Владислав КУЛИКОВ

