14.03.2019 09:40 387

Несмотря на улучшение качества активов банков, объем недосозданных резервов в банковской системе России к началу 2019 года остается высоким, говорится в обзоре «Эксперт РА» (есть у РБК). Банкам может понадобиться не менее 1,5 трлн руб., или более 15% капитала банковского сектора, для их досоздания, подсчитали аналитики рейтингового агентства.

В то же время устойчивость системы к одномоментной реализации указанных рисков «Эксперт РА» оценивает как адекватную с учетом ожидаемого размера доналоговой прибыли, которой пророчат рекордный рост в 2019 году до 1,8–1,9 трлн руб. против 1,3 трлн руб. в 2018 году. Кроме того, у большинства крупных банков сейчас достаточный запас капитала (с учетом надбавок) по сравнению с началом прошлого года, подчеркивают аналитики. Но в случае реализации стресс-сценария банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации для выполнения требований регулятора, полагают в «Эксперт РА».

У каких банков могут быть проблемы

Оценка недосозданных резервов в 1,5 трлн руб. основана на углубленном анализе рейтингуемых банков, говорится в обзоре. В эту сумму включен объем недосозданных резервов по наиболее обесцененным ссудам 4–5-й категорий качества (текущий уровень резервов покрывает их на 90%), а также резервов по проблемным активам, зачастую не имеющим формальных признаков обесценения либо с недостаточно консервативно оцененными рисками. 4-я категория качества требует резервирования от 51% от суммы долга, а 5-я — 100-процентного резервирования.

«Например, банк может недооценивать риски заемщика и создавать недостаточный резерв, то есть относить заемщика не к проблемной задолженности (4–5-я категории качества), а к сомнительной (3-я категория), либо мы видим, что у двух банков разная оценка рисков по одному и тому же заемщику», — объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. Из кредитов 4–5-й категорий по сектору не покрыты 10%, то есть порядка 600 млрд руб., пояснил он.

Основной объем недосозданных резервов, по его словам, сконцентрирован в банках из топ-50 по активам, в том числе в крупных банках и банках с госучастием. В топ-50 также присутствует не менее трех банков с высокой долей незарезервированных проблемных активов общим объемом 100–150 млрд руб. Они могут стать «клиентами» Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, предрекает Доронкин.

Механизм санации банков через ФКБС Центробанк создал в 2017 году. Первыми банками, которые попали в фонд на финансовое оздоровление, стали три частных банка — «ФК Открытие» Вадима Беляева, Бинбанк Микаила Шишханова и Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все они были взяты на санацию во втором полугодии 2017 года. К 2019 году «ФК Открытие» и Бинбанк объединились, на базе Промсвязьбанка создан профильный банк для обслуживания оборонных предприятий, а на базе банка «Траст» образован банк непрофильных активов, куда остальные санируемые банки передали свои проблемные активы. Общая сумма, потраченная ЦБ на санацию трех банковских групп, составила 2,62 трлн руб., говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банки смогут переварить такой размер необходимого резервирования и в целом система сможет остаться прибыльной, говорит партнер КПМГ Михаил Клементьев. То есть необходимость в дорезервировании они смогут закрывать за счет операционной прибыли. Основной объем проблемных активов уже зарезервирован. «Очень большой кусок проблемных ссуд выявлен и отражен на банковских балансах», — отмечает эксперт. О рисках увеличения объема недосозданных резервов в 2019 году вряд ли стоит говорить, но проблема сейчас может быть в другом — экономика не демонстрирует хорошего роста, а это означает, что хорошие кредитные портфели и качественные заемщики в итоге могут быть в дефиците, резюмирует Клементьев.

На чем основан прогноз рекордной прибыли

Прогноз рекордной прибыли банковского сектора до налогообложения по итогам 2019 года (1,8–1,9 трлн руб.) аналитики «Эксперт РА» обосновывают снижением негативного влияния санируемых банков, которые уменьшали финансовый результат по системе в 2017–2018 годах. «По нашим оценкам, основной объем обесцененных активов указанных банков адекватно зарезервирован, поэтому их негативное влияние на прибыль системы в 2019 году существенно снизится», — говорится в обзоре. В итоге убытки всех банков с отрицательным финансовым результатом не превысят уровня 2016 года (362 млрд руб.).

Что касается уменьшения разницы между стоимостью привлечения средств (начала расти опережающими темпами в конце прошлого года) и ставками по выдаваемым кредитам, то выпадающие доходы банки смогут компенсировать за счет роста доходности облигаций, увеличив вложения в долговые инструменты. Вследствие этого чистая маржа по сектору останется на уровне прошлого года (4,3–4,4%), говорят в «Эксперт РА». Рентабельность же капитала в 2019 году превысит 15% против 13,8% по итогам 2018 года, оптимистичны аналитики агентства.

Старший директор Fitch Александр Данилов считает, что рекордную прибыль банковского сектора ожидать стоит, а вот рентабельность сильно не изменится. Прибыль — это абсолютная величина, а рентабельность — относительная, поэтому хоть прибыль и вырастет в абсолютном выражении вместе с ростом активов, но в отношении к активам изменится незначительно. «Рост прибыли будет обеспечен наращиванием объемов кредитного портфеля, который растет в основном за счет розницы», — отмечает он.

В «БКС Премьер» также не согласны с такими позитивными оценками рентабельности банковского сектора и не видят для этого объективных предпосылок и серьезных драйверов для увеличения прибыли в ближайшей перспективе. Маржинальность классического банковского бизнеса снижается второй год подряд — банки физически не могут больше зарабатывать, единственный выход — меньше тратить, сокращать издержки, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо. «Соответственно, оптимизация издержек сегодня и является, по сути, основным источником поддержания прибыли. К примеру, мы видим тренд закрытия нерентабельных отделений крупными банками», — отмечает она.

Moody's прогнозирует в 2019 году рентабельность активов и прибыльность сектора примерно на уровне 2018 года — 1,5% и 1,4 трлн руб. соответственно, говорит аналитик агентства Ольга Ульянова. «Сектор переработал проблемные кредиты санированных банков в основном в 2017 году, в 2019-м у банков мы ожидаем снижения чистой маржи, которое будет сбалансировано незначительным снижением кредитных потерь», — говорит она.

По мнению Кордо, ключевое направление развития бизнеса для банков сейчас — наращивание технологичности, инвестиции в цифровые каналы продаж (приложения, дистанционные сервисы), однако эти инвестиции не смогут быстро окупиться и доступны они только крупным игрокам. «Эффект от диджитализации банковского бизнеса можно ожидать на горизонте 2020–2022 годов. При этом выигрывать будут те банки, которые отходят от классической модели (расчетное обслуживание, привлечение вкладов, выдача кредитов), а создают экосистемы для разных категорий клиентов, где можно воспользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми продуктами», — заключает аналитик.

Екатерина ЛИТОВА

