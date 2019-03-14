14.03.2019 09:50 407

На "горячую линию" Главного следственного управления СК России по Москве поступило только 12 звонков бизнесменов. Основные жалобы: фигуранты уголовных дел не согласны с обвинениями.

Об этом сообщила вчера руководитель 2-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета полковник юстиции Ольга Куликова в ходе экспертного совета в "Российской газете". Она напомнила, что после Послания президента в центральном аппарате СК России и региональных управлениях были открыты "горячие линии" для защиты бизнесменов от необоснованного давления. Жалобы принимаются круглосуточно, реакция незамедлительна. Если где-то следствие неправомерно давит на предпринимателя и рушит налаженный бизнес, с этим разберутся.

По словам Ольги Куликовой, в Москве на "горячую линию" поступило 12 звонков. В основном звонили фигуранты уголовных дел, не согласные с обвинениями. У многих из них следствие уже закончилось, люди знакомятся с уголовными делами.

В целом на экспертном совете говорили о том, что делать государству, если из-за неэффективности собственников предприятия делу грозит крах. Ведь это не только проблемы бизнесмена, но и социальные проблемы. Как подчеркнул заслуженный юрист России Анатолий Кучерена, сегодня четкого алгоритма действий государства в таких случаях нет. Его надо прорабатывать: желательны не уголовные дела постфактум, а превентивные меры.

Владислав КУЛИКОВ

