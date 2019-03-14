14.03.2019 10:00 396

Google анонсировал запуск в России сервиса Google Jobs, который позволит соискателям просмотреть вакансии с разных сайтов. Если раньше поисковик в ответ на запросы по поиску работы выдавал ссылки на ресурсы, например, на hh.ru, то теперь узнать зарплату, рейтинг работодателя и увидеть отзывы о нем, а также получить контакты можно будет в отдельном окне в поисковой выдаче.

В России Google сотрудничает с несколькими сервисами по поиску работы, среди которых hh.ru , Superjob.ru, GorodRabot.ru. Пользователи, которые ищут работу, будут видеть предложения с этих сайтов.

Также Google опубликовал статистику по запросам соискателей. Пользователи поисковика «работу в интернете» ищут так же часто, как и «работу в Москве» (2,5 раза в минуту), а целью заработка чаще является покупка квартиры или машины. При этом, оказалось, что количество желающих работать удаленно тоже велико: запросов о работе на Бали больше, чем на заводе или складе. Кроме того, пользователи Google искали работу «на севере», «на высоте» и «на своей «Газели».

Среди наиболее часто запрашиваемых оказались вакансии администратора, водителя, уборщицы, мастера маникюра, бортпроводника, тайного покупателя, менеджера по продажам, психолога, повара и главного бухгалтера.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве стали «разработка ПО», «ИТ консалтинг», «администрирование баз данных», «риски» и «стратегическое планирование/оргразвитие/бизнес-процессы». В регионах — «разработка ПО», «администрирование баз данных», «девелопмент», «технический надзор в строительстве» и «ИТ консалтинг». Самыми низкооплачиваемыми как в Москве, так и в регионах стали вакансии в сфере «обеспечения чистоты и благоустройства», «гостеприимства», «персонала розничной точки» и «обслуживания клиентов».

Сервис составил список самых популярных работодателей: самыми популярными среди российских соискателей стали «Газпром», «Яндекс», «Роснефть», Сбербанк, «Леруа Мерлен», Тинькофф банк и Mail.ru. Стажировки чаще всего искали в Яндексе, Сбербанке, Unilever, Google и Mars, а также за границей. Что касается инструментов заработка, пользователей больше всего интересовало, как можно заработать с помощью YouTube, а также на криптовалюте, бирже, в Instagram и акциях.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

