14.03.2019 10:10 432

Минстрой предложил исключить из реестра обманутых дольщиков и не вносить больше в него тех, кто уже получил выплату. Об этом говорится в проекте приказа , который министерство разместило на Федеральном портале нормативных правовых актов.

"Реестр хотят очистить от мошенников и псевдодольщиков, которые зарабатывают деньги на этой проблеме", — считает глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Есть примеры, когда человек уже получил страховые выплаты или неустойку по решению суда, но остается в реестре и продолжает претендовать на квартиру, утверждает он.

Не будут включать в реестр и тех, кто приобрел недвижимость по договору переуступки. "Чаще всего такие покупатели не знают, что дольщик переуступает им квартиру в проблемном объекте. Это скрывает и застройщик, и продавец", — поясняет Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group. И покупатели квартир по переуступке оказываются дважды обманутыми.

Из критериев хотят убрать правило, что проблемным может быть признан объект, по которому обязательства не исполняются пол года и в который застройщик не вкладывал средства два отчетных периода. "Проблемным признают дом, ввод которого просрочен на 6 месяцев независимо от того, есть ли движение средств на счетах", — поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Если строители не будут соблюдать график сдачи, то могут оказаться в "черном списке". А новый критерий не даст им вывести активы и усложнить достройку объекта. "Есть факты, когда застройщик максимально долго поддерживает видимость стройки", — говорит Моор. Показывает минимальное движение средств по счетам, чтобы вывести собранные с дольщиков деньги и бросить стройку.

Ирина ЖАНДАРОВА