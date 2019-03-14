14.03.2019 10:20 441

В крупнейший российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка может выйти новый руководитель, нынешний глава страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий. Это уже второй за год топ-менеджер из страховой отрасли, который переходит в НПФ на руководящую должность. По мнению экспертов, кадровые перестановки демонстрируют сближение страхового и пенсионного рынков.

Крупнейший российский НПФ Сбербанка может возглавить нынешний президент «МетЛайфа» Александр Зарецкий, рассказали несколько источников "Ъ" на страховом и пенсионном рынке, а также близкие к банку. Господин Зарецкий покидает «МетЛайф» 1 апреля «по личным причинам», сообщила пресс-служба компании. «Мой контракт заканчивается 1 апреля. Потом мне бы хотелось работать на рынке финансовых услуг, который я знаю и люблю»,— заявил он "Ъ", отказавшись комментировать планы на будущее. В Сбербанке перенаправили запрос "Ъ" в дочерний НПФ, однако в фонде на него не ответили.

НПФ Сбербанка на конец января 2019 года аккумулировал 584,6 млрд руб. пенсионных накоплений и 38,7 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) являлись 8,9 млн человек. Впрочем, в результате переходной кампании прошлого года это количество может сократиться почти на 100 тыс. человек (см. "Ъ" от 6 марта ). Участниками НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) являются 1,8 млн человек.

В мае прошлого года из-за разногласий с руководством на уровне блока НПФ Сбербанка покинула бессменный гендиректор Галина Морозова (см. "Ъ" от 25 мая 2018 года ). В июне она перешла в ГК «Регион», где стала курировать пенсионный бизнес. Исполняющим обязанности гендиректора НПФ Сбербанка стал Александр Прокопенков, а материнский банк начал рассматривать различные кандидатуры на место руководителя фонда. Ситуацию в крупнейшем НПФ усугубил уход в начале этого года части команды в НПФ «Будущее», работу которого курирует теперь госпожа Морозова. Топ-менеджеры материнского банка и сотрудники самого НПФ жаловались "Ъ" на то, что у фонда «отсутствует внятная стратегия развития».

«Мы не похожи на мировые страховые компании и не похожи на западные пенсионные фонды», - Галина Морозова, тогда президент НПФ Сбербанка, в интервью РБК в сентябре 2013 года



Александр Зарецкий знаком с пенсионным рынком. «Он выступал одним из основных лоббистов в ВСС по допуску страховщиков к разрабатываемой ЦБ и Минфином системе индивидуального пенсионного капитала на этапе накоплений», — заявили два собеседника "Ъ". Один из них оговаривается, что знаний в пенсионной системе у президента «МетЛайф» «пока недостаточно» и иногда топ-менеджер «путается в базовых терминах». Но, признают источники "Ъ", на страховом рынке он обладает «отличной репутацией», а по стилю руководства близок к президенту Сбербанка Герману Грефу. Есть и другие факторы, добавляют собеседники "Ъ": «Сбербанк задумался об объединении страхового продукта с пенсионным по НПО. Возможно, выбор в пользу топ-менеджера со страхового рынка обосновывается именно этим».

Это не первый пример прихода руководителя из страховой компании в пенсионную. Буквально месяц назад стало известно, что Михаил Моторин из «ВТБ страхование» перейдет в НПФ «Открытие» (см. "Ъ" за 11 февраля ). «Поиск людей для руководства НПФ из страховой отрасли, особенно компаний, занимающихся страхованием жизни, это вполне естественный процесс — опыт в страховой компании релевантен для пенсионных фондов,— считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. — Однако переход топ-менеджеров из страховых компаний в пенсионные фонды показывает зародившуюся тенденцию в банковских группах, основанную на сближении двух рынков: пенсионный бизнес в сфере НПО и страховой все больше начинают походить друг на друга с точки зрения продвижения и продаж»,— отмечает эксперт.



По его словам, в этом вопросе важно, как будет развиваться регулирование — «если СК получат право продавать пенсионные продукты, а НПФ — страховые, то это может ускорить создание консолидированных пенсионно-страховых групп при крупнейших банках». Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов утверждает, что наметившаяся тенденция соответствует мировой практике. Во всем мире, поясняет эксперт, лицензии страховых компаний и пенсионных фондов, по сути, одинаковые и они предлагают своим клиентам сходные финансовые инструменты.

Илья УСОВ, Татьяна ГРИШИНА