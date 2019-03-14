14.03.2019 10:40 436

Минэкономики не согласилось с предложением обязать интернет-провайдеров использовать для исполнения «закона Яровой» только отечественное оборудование. По мнению министерства, импортозамещение может замедлить реализацию закона и несет риски монополизма. Сами операторы считают, что реализация требований будет стоить сотни миллионов рублей и скажется на стоимости связи для абонентов.

Минэкономики раскритиковало разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать только отечественное оборудование для хранения голосовых и электронных сообщений и СМС в рамках «закона Яровой». Отзыв Минэкономики опубликован на regulation.gov.ru.

Введение требований Минкомсвязи приведет к приостановке внедрения операторами систем хранения для реализации «закона Яровой», а вероятный рост издержек ляжет на конечного потребителя путем повышения стоимости услуг связи, предупреждают в Минэкономики. При этом предложения не позволят достичь заявленных целей информационной безопасности в условиях санкций, так как требование использовать отечественное оборудование распространяется только на системные платы и корпусы, но не на такой ключевой элемент, как жесткие диски, следует из отзыва. Наконец, приоритет отечественной продукции перед иностранной может устанавливаться только для госзакупок, напоминает министерство, предупреждая о риске монополизации рынка и, как следствие, роста цен.

Проект также вызвал замечания у участников рынка. Норма об использовании компонентов, произведенных на территории РФ, не обеспечит заявленного уровня безопасности, так как жесткие диски с требуемыми характеристиками сегодня не производятся в России, настаивает представитель МТС.

По оценке оператора, реализация этого требования повлечет расходы «в сотни миллионов рублей». Тот факт, что требования по импортозамещению не распространяются на носители информации, препятствует развитию отечественной радиоэлектроники, добавляет гендиректор GS Nanotech Евгений Масленников.

С критикой согласны не все операторы. В «МегаФоне» заявили, что готовы к реализации предлагаемого сценария регулирования, а все расходы оператора останутся «в рамках утвержденных планов» и дополнительные затраты на проект не планируются. В «Ростелекоме» заявили, что поддерживают использование отечественного оборудования при реализации «закона Яровой»: «Это позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей технических решений».

«Это не только «Ростех», о котором все говорят. Это несколько компаний», - Максим Акимов, вице-премьер РФ, о производителях оборудования для «закона Яровой» (цитата ТАСС)

В Минкомсвязи сообщили "Ъ", что министерство уже составляет единый реестр радиоэлектронного оборудования российского происхождения, в котором планируется детально прописать требования в том числе к устройствам хранения данных. «Мы выступаем за максимальное импортозамещение, тем более в таких критически важных для безопасности сферах, как оперативно-разыскная деятельность»,— подчеркнул представитель Минкомсвязи. Как сообщал "Ъ" в июле 2018 года , в перечень отечественных производителей систем хранения данных, по версии Минпромторга, входят Kraftway, Yadro, ИНЭУМ имени Брука, МЦСТ, «Т-Платформы», Национальный центр информатизации, «Национальные технологии» (подконтрольна «Ростеху»).

«Закон Яровой» вступил в силу 1 июля 2018 года, с тех пор операторы «большой четверки» закупают оборудование для его исполнения в малых объемах для тестирования в нескольких регионах по согласованию с ФСБ, указывает гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. «Если инициатива Минкомсвязи будет принята в такой форме, операторам придется закупать системы хранения данных по новым требованиям, а уже поставленные станут незаконными»,— отмечает он.

Юлия ТИШИНА

