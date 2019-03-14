14.03.2019 10:50 580

Минфин 13 марта установил исторический рекорд по размещению гособлигаций. За день было продано бумаг более чем на 91 млрд рублей — больше, чем за весь январь.

На аукционах доля нерезидентов превысила 50%. У такого успеха два фактора, объясняет портфельный менеджер Александр Крапивко:

Александр Крапивко

портфельный менеджер

«Идет широкий интерес к активам всех развивающихся рынков. Второй фактор — рубль-доллар, который стабилен как никогда. Все-таки люди экономического блока делают свою работу, несмотря на все неблаговоление к ним со стороны Госдумы и прочих товарищей. Эти два фактора работают на 100%, кэрри-трейд такой, что даже те, кто страшно ненавидят Россию, не могут устоять перед этим».

Участники рынка разглядели в притоке нерезидентов «венесуэльский след». Выглядит все позитивно, но владельцам инвестсчетов стоит помнить, что покупать лучше на негативных новостях, говорит генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

Станислав Машагин

генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»

«Поговаривают, что эти деньги были вложены государственными организациями Венесуэлы, своего рода спасение активов. Наши бумаги на сегодняшний день одни из надежных вложений для этой страны. Нужно дождаться каких-нибудь негативных новостей, они весьма вероятны в этом году, и, когда наступит некоторая коррекция, можно спокойно заходить. Тем более в рынок госдолга, который сегодня не является дешевым и на котором можно не так много заработать, нужно немного поостеречься сейчас бежать и срочно покупать российские облигации. На негативных новостях — короткие, если много негативных новостей и все продают — тогда длинные».

Из акций лидером роста 13 марта стали бумаги «Полюса», прибавившие 2,24%. Днем ранее стало известно , что компания увеличила свою долю в Сухом Логе: теперь она превышает 63%. Речь идет о совместном предприятии «Полюса» и «Ростеха», созданном для освоения месторождения Сухой Лог в Иркутской области. На днях «Финам» повысил рекомендацию по этому эмитенту до «Покупать», среднесрочный потенциал роста — 22,4%.

Надежда ГРОШЕВА

