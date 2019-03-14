14.03.2019 11:30 349

Министерство финансов и Центральный банк договорились с 2020 года отменять репатриацию экспортной выручки в рублях, что позволит снизить издержки компаний и стимулирует переход на заключение внешнеторговых контрактов в российской валюте, сказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

"Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации валютной выручки в валюте Российской Федерации... мы готовы будем отменить репатриацию валютной выручки в рублях уже начиная с 2020 года", — сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП.

"А по сырьевым компаниям, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, готовы отменять постепенно эту выручку (репатриацию) в валюте Российской Федерации до 2024 года, каждый год увеличивая долю нерепатриируемой выручки в рублях", — добавил он.

Для остальных участников внешнеэкономической деятельности Силуанов пообещал вводить регуляторные послабления и снижать штрафы и санкций за отдельные нарушения валютного законодательства.

В частности, за несвоевременное поступление валютной выручки на счета Минфин готов смягчить санкции и продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по поступлению на счета валютной выручки не влечет за собой административную ответственность.

Также Силуанов напомнил о решении властей продлить еще на один год амнистию капитала при условии, что имущество и в первую очередь деньги, которые были зарегистрированы за рубежом, будут переведены бизнесменами в российскую юрисдикцию.

Кроме того, власти готовят стимулы для приобретения российского налогового резидентства: они предлагают освободить от налогообложения сроком на год прибыль от контролируемых иностранных компаний (КИК) физических лиц, которые станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году.

Дарья КОРСУНСКАЯ, текст Елена ФАБРИЧНАЯ