14.03.2019 15:30 338

К 2024 году ставка ипотеки должна быть ниже 8%, напомнил президент на съезде РСПП.

"Нужно работать над ипотекой. Сейчас, к сожалению, она подросла: было 9,5%, а сейчас — 10,5-11% в среднем", — констатировал Владимир Путин. "Разумеется, нужно идти вниз, возвращаться, — сказал он. — Тем более, что, как считает Минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС уже считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна в конечном итоге влиять и на банковские ставки в положительном плане".

"Безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году — к ставке 7,8-7,9%, точно ниже 8% мы должны выйти и думаю, совместными усилиями мы это сделаем", — заявил глава государства. "Надо эффективнее работать с ипотечными кредитами, нужно людям помочь", — призвал он.

Президент откликнулся на просьбу бизнесменов о докапитализации банка "ДОМ.РФ". "Нам нужны действенные механизмы, которые бы реально работали", — сказал он. "Нам, наверное, нужно это сделать. Надо подумать в каком объеме", — заметил Путин.

"Все мы любим Крылова — кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", — процитировал глава государства. "Вы достигли больших результатов в строительстве, — отметил он заслуги бизнесменов. — Абсолютный рекорд — в советское время столько не строили". Но нельзя это делать за счет граждан, подчеркнул он. "Обманутые дольщики — это те, за счет кого строилась и часть социальной инфраструктуры, и дома вводились, потому что деньги от них получали, а им ничего в конечном счете не давали. Мы не можем дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит?" — вступился президент за обманутых дольщиков. "Все трудно учесть, и иногда даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию — но граждане не должны страдать", — произнес глава государства.

"Банки не возрадовались рискам, но нужно сделать, чтобы они были заинтересованы в такой работе", — призвал президент, говоря о новой схеме финансирования долевого строительства. Социальная, инженерная инфраструктура — дорогостоящая, и по Жилищному кодексу обязанности по ней лежат на застройщике только если это крупные, комплексные проекты застройки, напомнил Путин. И задача правительства — продумать развитие отрасли так, чтобы это не стало ограничением.

Кира ЛАТУХИНА