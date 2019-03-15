15.03.2019 08:50 514

По итогам 2019 года доналоговая прибыль банковского сектора увеличится до рекордных 1,8-1,9 триллиона рублей, а его рентабельность вернется на докризисный уровень, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

Аналитики связывают позитивный прогноз с завершением основной стадии расчистки банковского сектора и снижением убытков санируемых банков. По оценкам "Эксперт РА", основной объем обесцененных активов банков на санации уже адекватно зарезервирован.

Рост чистых процентных доходов банков станет умеренным из-за опережающего роста стоимости фондирования в конце прошлого года, которое банкам из-за высокой конкуренции не удастся в полной мере переложить на заемщиков. Вместе с тем рост доходности облигаций в совокупности с ростом вложений в долговые инструменты на 10 процентов позволит компенсировать выпадающие доходы по кредитному портфелю, поэтому чистая маржа по сектору останется на уровне прошлого года (4,3-4,4 процента). Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в 2019 году регулятор ожидает примерно тех же показателей прибыли банковского сектора, что и в 2018 году, когда она составила 1,3 триллиона рублей.

По мнению аналитиков "Эксперт РА", также в 2019 году активы банковского сектора вырастут на 6-8 процентов, сохранив динамику последних двух лет. Базовый сценарий предполагает некоторое ухудшение макроэкономической ситуации при сохранении санкционного давления на уровне 2018 года. Более высокий по сравнению с 2018 годом уровень ставок в сочетании с замедлением экономического роста окажет сдерживающее влияние на кредитную активность компаний и населения, указывают аналитики. Самыми быстрыми темпами продолжат, как и годом ранее, расти банки из первой тридцатки, их доля в активах может вырасти с 87 до 88-89 процентов.

Портфель розничных кредитов вырастет по итогам года на 17 процентов против 22 процентов в 2018 году, прогнозирует "Эксперт РА". Но охлаждение ипотечного кредитования (а это 40 процентов розницы) будет умеренным. По мнению аналитиков, объемы выдачи ипотеки в этом году снизятся на 10-15 процентов по сравнению с 2018-м, а портфель вырастет на 17-18 процентов (против 24 процентов годом ранее). Причина — заметный рост ставок в конце прошлого года, уже приведший к досрочной реализации части спроса текущего года.

ЦБ не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Первая попытка ЦБ передать инвесторам санируемый им банк оказалась неудачной. Открытый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один из двух допущенных к торгам участников (это Совкомбанк и Московский кредитный банк) фактически не принял участие в них, сообщил Банк России.

Планировались торги с понижением стартовой цены (9,857 миллиарда рублей, размер собственного капитала банка) с шагом 1,286 миллиарда. ЦБ хотел продать банк минимум за 6 миллиардов.

Теперь регулятор намерен попытаться продать АТБ в 2020 году после раскрытия информации о результатах работы банка за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

"Даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке, нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас", объяснил отказ участвовать в аукционе предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. При этом, по его словам, ФКБС зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно.

В пресс-службе МКБ объяснили отказ от участия "пересмотром стратегии развития в регионе".

Если АТБ сможет повышать рентабельность в течение года, то это позволит побороться за более высокую цену продажи, при нормальном развитии ситуации перенос аукциона скажется в пользу банка, могут появиться и новые покупатели, допускает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

АТБ как актив интересен для покупателей своей розничной клиентской базой и сетью в Сибири и на Дальнем Востоке, но даже хорошие банковские активы сейчас зачастую продаются дешевле капитала, поэтому найти равновесную цену будет непросто, отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Роман МАРКЕЛОВ

