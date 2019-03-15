От Цукерберга к Дурову: как аудитория Telegram выросла за сутки на 3 млн

15.03.2019 09:00 457

Павел Дуров сообщил, что к Telegram присоединились 3 млн новых пользователей. «Я вижу 3 млн новых пользователей, подписавшихся на Telegram за последние 24 часа. Это хорошо. У нас есть настоящая конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Это почти в 10 раз больше, чем обычно: ежедневный прирост пользователей Telegram, составляет от 300 000 до 700 000 человек, пишут «Ведомости».

Дуров не уточнил, с чем связан такой скачок, однако СМИ, например, The Verge, связали это с проблемами в работе Facebook и WhatsApp: «За последние 24 часа 3 млн новых пользователей зарегистрировались в Telegram, когда Facebook (и Facebook Messenger), Instagram и WhatsApp испытывали значительные перебои по всему миру». Пользователи не могли публиковать записи, просматривать ленту и обмениваться сообщениями.

Наибольший рост Telegram, по данным создателя сервиса Combot Федора Скуратова, наблюдался в Латинской Америке, особенно в Панаме. Менее заметен прирост был в Европе и в Африке. Скуратов отмечает, что это коррелирует с масштабом проблем сервисов Facebook 13 марта — Латинская Америка была в числе самых пострадавших.

«Вообще опыт показывает, что если у какого-либо сервиса появляются проблемы, то альтернативный сервис начинает активно расти. Например, так в свое время аудитория ICQ резко выросла в Бразилии», — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В России Telegram остается заблокированным с апреля 2018 года. Тем не менее, российская аудитория мессенджера продолжает расти: в октябре 2018 года, по данным Mediascope, приложением пользовались 9,3 млн человек против 7,2 млн годом ранее и против 9 млн человек, которые пользовались Telegram в марте 2018 года, накануне блокировки.

После возобновления работы Facebook пользователи могут покинуть мессенджер, и всплеск регистрации не обязательно отразится на глобальной статистике мессенджера. Мировая аудитория мессенджера Дурова — 200 млн пользователей на октябрь 2018 года, согласно данным Statista.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

