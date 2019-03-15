15.03.2019 09:10 633

Стоимость аренды квартир в России повысилась из-за роста ипотечных ставок, которое вынудило многих отказаться от покупки собственного жилья.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды за 2018 год снизился на 7,5 процента, посчитали в своем исследовании специалисты "Авито Недвижимость". Это связано с повышением спроса на квартиры на 10 процентов. В Москве в январе наблюдался рекордный всплеск интереса к аренде квартир, спрос вырос на 30 процентов к январю прошлого года. Правда, в феврале ситуация вошла в привычное русло.

"Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставило некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен", — поясняет управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.

На рынке аренды повышенный спрос привел к закономерному результату — росту цен. Практически все типы квартир за год прибавили в цене. Однокомнатные квартиры в феврале 2019 года по отношению к февралю 2018 года подорожали на 3,8 процента, двухкомнатные на 6,7. Сильнее всех в цене выросли "трешки", за них арендатору придется заплатить на 6,9 процента больше. И средняя цена однокомнатной квартиры по стране составила 15 тысяч 849 рублей.

Аренда двухкомнатной квартиры в среднем стоит 24 тысячи 092 рубля в месяц, а трехкомнатной — 40 тысяч 203 рубля.

Жителям 75 городов ипотека обойдется дешевле, чем аренда квартиры с параллельным накоплением средств на кредит

Сильнее остальных подорожали малогабаритные форматы недвижимости. Съемные "однушки" и студии площадью до 32 кв. метров за последние полгода стали дороже на 10 процентов, говорят данные портала "МИР КВАРТИР". Причем в столице такие "малыши" подорожали даже на 16 процентов.

"Благодаря большим объемам ввода первичного жилья в предыдущие годы, на рынке долгосрочной аренды увеличился ассортимент, появились объекты с необычным ремонтом и нестандартными планировками. Однако спросом по-прежнему пользуются самые доступные варианты", — говорит Иван Дубровин.

Однокомнатные квартиры традиционно наиболее популярны — их доля в общем объеме спроса в феврале 2019 года составила 63 процента. Двухкомнатные квартиры интересуют 30 процентов квартиросъемщиков, трехкомнатные — 6,5 процента. Многокомнатные квартиры интересуют меньше процента покупателей.

При этом повышение ставок по ипотечным кредитам — недостаточное основание для отказа от покупки квартиры, считают эксперты. Многие люди отказываются от приобретения собственного жилья совершенно напрасно. Жителям 75 городов России ипотека обойдется дешевле, чем аренда квартиры с параллельным накоплением средств на нее, посчитали аналитики Domofond.

Ипотека является более выгодной, если полная стоимость квартиры с учетом переплаты по кредиту меньше, чем сумма потраченных денег на аренду и накопление средств на собственное жилье с учетом роста цен. Свои расчеты аналитики сделали, исходя из ставки по ипотечному кредиту в 9,55 процента и по депозиту в 6 процентов.

40 тысяч рублей — столько стоит в месяц сегодня в среднем по стране аренда трехкомнатной квартиры

Значительнее всего сэкономят, предпочтя ипотеку аренде, жители Химок, Москвы и Махачкалы. В Москве, к примеру, аренда с накоплением обойдется дороже ипотеки на 23,9 миллиона рублей. При этом ипотечник получит квартиру в собственность без обременений на 10 лет быстрее арендатора.

В трех исследованных городах аренда вообще не даст возможности приобрести жилье, сделали вывод аналитики. Среди них Севастополь, Симферополь и Сочи. Аренда "съедает" в этих городах слишком много средств.

Выгоднее всего арендовать жилье и копить на собственное в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Так, в Магнитогорске вариант с накоплением и арендой здесь обойдется всего на 393,7 тысячи рублей дороже ипотеки. В Нижнем Тагиле эта разница составит 440,7 тысячи рублей, в Новокузнецке немногим больше полумиллиона.

Ирина ЖАНДАРОВА

