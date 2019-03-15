15.03.2019 09:30 519

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что недавно принятые законы по поводу взыскания долгов решили две большие проблемы. Первое: больше не возникнет путаница с двойниками, чьи ФИО полностью совпали с данными должников. Второе: защищены от случайного ареста социальные выплаты.

Об этом Дмитрий Аристов сообщил 14 марта на коллегии ведомства. В скором времени банки начнут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать. Увы, нередкая ситуация: сначала с карты человека списываются деньги, а потом выясняется, что он должник и им занимаются судебные приставы. Нередко приставы забирали то, что не положено. Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты.

Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Безусловно, когда выяснялось, что произошел казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов. Проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково, и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат. Закон это изменил, в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода.

Как подчеркнул в четверг глава службы судебных приставов, так называемый механизм окрашивания обеспечит иммунитет от взыскания социально уязвимым категориям граждан. Закон вступит в силу в июне будущего года.

Решена и проблема двойников. В исполнительные документы должны включаться уникальные идентификаторы, например номер СНИЛС. В таком случае приставы найдут именно того, кого нужно.

Также служба судебных приставов предлагает расширить применение принудительных работ к неплательщикам алиментов. Напомним, принудительные работы — уголовное наказание, которое отбывается в исправительных центрах. Формально это не считается лишением свободы: условия в исправительных центрах намного мягче, чем в колониях. Тем не менее осужденному придется покинуть на какое-то (определенное судом) время родной дом.

Сейчас злостного алиментщика наказывают в два этапа. Первый раз за просрочку человеку назначают административное наказание. Если нерадивый отец не одумается, второй раз сядет уже на скамью подсудимых.

В прошлом году в отношении должников по алиментам должностными лицами службы было возбуждено около 117 тысяч дел об административных правонарушениях. Более половины из них остановились на этом этапе и начали платить. Но более 50 тысяч человек решили испытать на себе всю систему наказаний. Как сообщается, за год в отношении неплательщиков по алиментам было возбуждено 52 тысячи уголовных дел.

"В отношении осужденных по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") целесообразно расширить практику назначения судами принудительных работ в качестве основного вида наказания. Особенно это касается лиц, продолжающих не уплачивать алименты и после привлечения к уголовной ответственности", — сказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

В целом, как отмечают в ведомстве, число алиментщиков сокращается.

"В результате планомерной работы ФССП России отмечается устойчивая динамика сокращения остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, — сказал Дмитрий Аристов. — За 2018 год он снизился с 845 тысяч до 825,5 тысячи производств. В пользу детей взыскано более 15 миллиардов рублей".

Еще одна новость: стоимость арестованного имущества должников в прошлом году достигла почти 140 миллиардов рублей. При этом арестовывать стали чаще. По словам Дмитрия Аристова, количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест на имущество должников, возросло на 13 процентов.

Но в сферу действия приставов с недавних пор входят не только должники, ведомство также занимается надзором за действиями коллекторов. Как сообщил глава службы, в прошлом году в России недобросовестных коллекторов оштрафовали на 60 млн рублей.Также по итогам года 13 организаций исключены из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности. Напомним, что незарегистрированные организации не вправе заниматься коллекторским бизнесом.

Владислав КУЛИКОВ

