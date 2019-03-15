15.03.2019 09:40 412

Российский гигант e-commerce, похоже, собрался завоевывать Польшу. Что ждет Wildberries? Конкуренция с глобальными игроками, борьба за быстрорастущий рынок объемом более 11 млрд долларов и потенциальный доступ к пользователям всех стран Евросоюза.



Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries уже летом 2019 года может выйти на рынок Польши, сообщила 13 марта газета «Коммерсантъ» . О планах европейской экспансии компании Татьяны Бакальчук журналисты узнали благодаря утечке: на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области еще в конце февраля была выложена справка для регистрации на сайте поставщиков Wildberries. В документе, в частности, говорилось, что интернет-ритейлер «позволяет предприятиям… выйти на международные рынки (на текущий момент это страны ЕАЭС и Польша)». Forbes разобрался, действительно ли компания собралась покорять Европу и что ждет российского игрока на польском рынке?

Точно ли состоится выход в Польшу?

Поскольку источником новости оказался случайно попавший в открытый доступ документ, традиционно скрытная Wildberries поспешила опровергнуть слухи. «Информация утекла после внутренней рассылки Минпромторга по базе потенциальных поставщиков, которых мы хотели привлечь к сотрудничеству», — рассказал Forbes источник, близкий к компании. Новость крайне преждевременная — у руководства пока нет «четкого решения о выходе на конкретный рынок, Польша — лишь один из вариантов», подчеркнул он.

Однако один из крупных российских поставщиков Wildberries на условиях анонимности также подтвердил Forbes, что онлайн-ритейлер планирует европейскую экспансию именно из Польши.

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Интерес к рынку Евросоюза Wildberries не отрицает. И даже начала готовить почву для экспансии в Европу. По данным портала domaintools.com, на компанию LLC Wildberries из подмосковной деревни Мильково (юридический адрес ритейлера) зарегистрировано порядка 40 доменных имен в различных зонах. Среди них — .eu (Европа), .es (Испания), .be (Бельгия), .ch (Швейцария), .cz (Чехия). Домены регистрировались в разное время: например, испанский сайт создан в феврале 2018-го, а чешский — в январе 2019-го. Это обычная практика для многих компаний, заверяет представитель Wildberries: «Например, Сбербанк на прошлой неделе зарегистрировал 200 доменов с приставкой sber». Правда, международный адрес ритейлера — Wildberries.com — оказался занят маркетплейсом, торгующим продуктами питания в Калифорнии. Польский домен .pl, созданный почти одновременно с испанским, тоже занят, но информация о его владельце отсутствует.

Почему e-commerce любит Польшу?

Польский e-commerce — привлекательный рынок для любого крупного игрока из-за высоких темпов роста: согласно исследованию портала export.gov , с 2017-го по 2020 год объем сегмента онлайн-торговли в стране вырастет более чем на 50%, с $11,1 млрд до $17 млрд. Такую динамику эксперты связывают с низкими ценами на высокоскоростной интернет (из почти 38 млн человек населения в сеть заходят около 28 млн) и бурным развитием местных маркетплейсов. В топ-5 крупнейших игроков рынка четыре позиции у польских компаний — Allegro, Ceneo, RTV Euro и Mediaexport. Еще один фактор в пользу развития e-commerce — консервативный запрет на офлайн-торговлю по воскресеньям и официальным праздникам.

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Преимущества местного рынка оценили и международные игроки. Крупнейший мировой онлайн-ритейлер Amazon не только доступен на польском языке, но и использует страну как логистический хаб для европейских поставок — в Польше расположены пять центров реализации американской корпорации. В топ-10 игроков по объему выручки — и китайский гигант AliExpress, отмечают эксперты export.gov.

Если Wildberries в Польше будет начинать с продаж одежды (70% в ассортименте ритейлера), как это было в России, то конкурировать придется и с крупным немецким интернет-ритейлером Zalando, напоминает представитель компании-конкурента Wildberries на российском рынке – онлайн-магазина Lamoda. Zalando хоть и появился на рынке позже Amazon, по данным export.gov, занимает пятое место среди всех e-commerce компаний в Польше и лидирует по объему продаж в категории fashion в Европе (с годовой выручкой €4,5 млрд).

Конкурируют за долю в онлайн-коммерции и крупные игроки польского одежного ритейла — например, группа LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay), выручка которой в 2017-м составила около €1,7 млрд. «Каждый поляк знает эти бренды и предпочтет их западным», — рассказывает о конкурентных преимуществах портфолио LPP представитель российского подразделения компании. В третьем квартале 2018 года LPP втрое нарастила объем онлайн-продаж. Их доля в структуре доходов группы приблизилась к 7,5% — это около €465 млн. В России бренды LPP ранее продавались и на площадке Wildberries, но после запуска собственных онлайн-продаж в стране польская группа отказалась от сотрудничества, чтобы не создавать конкуренцию собственным интернет-магазинам. В целом российский рынок в объеме продаж LPP занимает 18%, что составляет более $300 млн. Для сравнения, выручка Wildberries в 2018-м составила $1,7 млрд.

Что ждет в Польше Wildberries?

Российский маркетплейс может составить достойную конкуренцию в Польше, говорит в интервью Forbes генеральный директор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Он сам в 2017 году пробовал силы на местном рынке – открыл несколько монобрендовых офлайн-магазинов Zarina, Befree и Love Republic в Варшаве и пригороде. Но бизнес не оправдал себя. «Польский рынок считается одним из сложнейших в Европе, розничные цены здесь ниже на 20-25%, чем в России, хотя уровень затрат остается на том же уровне», – объясняет Уржумцев.

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Первоначальные инвестиции Wildberries на запуск в Польше гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров для «Коммерсанта» оценил в €5 млн. Источник Forbes на ecommerce-рынке считает оценку заниженной: по его подсчетам, сумма должна быть «в разы больше». «Главная сложность для Wildberries на европейском рынке — налаживание всех процессов в соответствии с законодательством и требованиями ЕС. Зарплата сотрудников, социальный пакет, надлежащее состояние рабочих пространств, прозрачные источники поставок требуют колоссальной экспертизы и финансовых ресурсов», — рассуждает собеседник Forbes.

Скепсис не разделяет один из крупных дистрибьюторов Wildberries. На условиях анонимности он перечислил факторы, которые должны помочь компании справиться с вызовом — «сильная позиция в России, большая экспертиза и хорошая финансовая подушка».

Выход в Европу станет не первым опытом Wildberries за рубежом: помимо России, интернет-ритейлер работает в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. «Я знаю, что на новые рынки они всегда выходят аккуратно, у них это схема, отработанная на России – во время экспансии от Москвы до Владивостока», — продолжает Уржумцев из Melon Fashion Group, хорошо знакомый с Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом.

В Европе расстояния не такие большие, как в России, да и логистика «работает как часы – достаточно иметь склад в Польше, чтобы обслуживать весь ЕС и за сутки доставлять в любую из стран», отмечает один из собеседников Forbes с опытом развития бизнеса в Евросоюзе. Но, чтобы выстроить такую же инфраструктуру, как в России, Wildberries необходимы огромные склады, логистика, доставка, пункты выдачи — пока компания «не прочувствует рынок», она, вероятно, будет доставлять товары европейским клиентам из России, заключает источник Forbes.

Елена ГАНЖУР, Forbes Staff

