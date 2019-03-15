15.03.2019 09:50 405

К тесному партнерству по нацпроектам призвал на съезде РСПП президент Владимир Путин представителей крупного бизнеса. Не нужно пытаться смягчить экологические законопроекты, и надо стремиться к снижению ипотечной ставки до уровня 8 проц. и ниже, также заявил он.

"Мы с вами встречаемся на этапе, когда разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития, — заявил глава государства. — Бизнес — их непосредственный и важнейший участник. Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство". Президент отметил стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны. Рассмотрена почти тысяча проектных инициатив, на их основе подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей. "Речь идет о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма", — перечислил он.

Важно обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов, и зафиксировать это в законе о поощрении и защите капиталовложений, подчеркнул Владимир Путин. В правительстве пока нет согласованной позиции по законопроекту, заметил он и призвал завершить работу в короткие сроки, учитывая позицию бизнеса. Есть общее понимание с кабмином, заверил глава РСПП Александр Шохин. "Хотелось бы, чтобы законодательная база поддержки инвестиций была готова в рамках весенней сессии", — добавил он, сказав, что хорошо бы ее не только внести, но и принять в эту сессию. "У нас общая задача увеличить инвестиции на 6-7 проц., это непростая задача, и мы должны предложить такие механизмы, которые бы побуждали бизнес к этой работе", — заметил Путин.

С этого года начался обязательный переход на наилучшие доступные технологии, новые экологические стандарты. "Мы должны руководствоваться здесь прежде всего интересами граждан", — призвал президент. "Недопустимо бесконечно сдвигать сроки отказа от архаичных технологий, пытаться смягчить, "закруглить" тот или иной экологический законопроект, в том числе хорошо известный — о квотировании выбросов", — предостерег он. А то "будем топтаться на месте, отставать от других стран и по качеству жизни людей, и по эффективности экономики", — пояснил глава государства.

"С 1 июля должна заработать безопасная для граждан схема финансирования жилищного строительства", — продолжил Путин. Деньги будут поступать не сразу застройщику, а на спецсчет в банк и списываться только в обмен на готовое жилье. Строительным компаниям придется больше привлекать заемных денег и использовать механизмы проектного финансирования, а банкам нужны стимулы кредитовать стройку. Понятными должны быть и источники для финансирования социальной, инженерной инфраструктуры. "Мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства жилья", — пояснил президент.

"Нужно работать над ипотекой. Сейчас, к сожалению, она подросла: было 9,5 проц., а сейчас — 10,5-11 проц. в среднем", — констатировал Путин. "Разумеется, нужно идти вниз, возвращаться, — сказал он. — Тем более что, как считает минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС уже считается исчерпанным". "Безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8 проц., а к 2024 году — к ставке 7,8-7,9 проц., точно ниже 8 проц. мы должны выйти", — заявил глава государства. "Надо эффективнее работать с ипотечными кредитами, нужно людям помочь", — призвал он. Президент откликнулся на просьбу о докапитализации банка "ДОМ.РФ". "Нам, наверное, нужно это сделать. Надо подумать, в каком объеме", — заметил он. "Нужны действенные механизмы, которые бы реально работали", — заявил Путин.

"Все мы любим Крылова — кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", — процитировал глава государства. "Вы достигли больших результатов в строительстве", — отметил он, добавив, что это абсолютный рекорд — в советское время столько не строили. Но нельзя это делать за счет граждан. "Обманутые дольщики — это те, за счет кого строилась и часть социальной инфраструктуры, и дома вводились, потому что деньги от них получали, а им ничего в конечном счете не давали. Мы не можем дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит?" — сказал президент. "Все трудно учесть, и иногда даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию — но граждане не должны страдать", — пояснил он. "Банки не возрадовались рискам, но нужно сделать, чтобы они были заинтересованы в такой работе", — подчеркнул Путин.

Безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8 процентов, а к 2024 году — к ставке 7,8-7,9 процента, точно ниже 8 проц. мы должны выйти

Когда прошел примерно час с момента, как глава государства появился на съезде, с короткой репликой выступил глава РСПП. "Передают записки из зала, но я хотел бы пресечь этот процесс и поблагодарить Владимира Владимировича за участие в нашем съезде", — сказал Шохин. "Просят удалиться, короче", — пошутил Путин. "Думаю, мы найдем способ, не дожидаясь выхода вашего письменного решения, с правительством договориться по всем ключевым вопросам, а может даже, и с Центральным банком, что сложнее, конечно, в силу его независимости", — заметил глава РСПП. "Самое главное — повысить деловую активность, добиться ключевого показателя темпов экономического роста не ниже среднемировых, увеличить инвестиции и так далее. Мы на это все нацелены и думаю, что эффективное взаимодействие бизнеса и власти будет этому способствовать", — заверил он.

"Вы не сильно на меня рассердитесь, если я все-таки посмотрю записки, ладно?" — спросил президент, разворачивая бумажку. "Немного займет времени, — сказал он. — Записка-то тем более одна". "Я хотел бы профильтровать процесс, но не удалось", — рассмеялся Шохин. "Здесь конкретная просьба встретиться с человеком, я это сделаю, найду время, вот и все, собственно говоря", — решил Путин. "Весь зал хотел бы встретиться, — заметил Шохин. — Отдельно". "Но мы так и делаем с вами, — прокомментировал глава государства. — Время от времени мы так и поступаем". После чего поблагодарил всех за работу и пожелал успехов. Когда он уже направился к выходу, из зала раздался женский голос: "Вы лучший президент России! Мы вас любим!"

Кира ЛАТУХИНА