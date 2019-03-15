15.03.2019 10:00 383

Интернет-провайдеры Крыма начали резко повышать цены — по жалобам пользователей ситуацию уже изучает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Одной из причин кратного увеличения тарифов стала необходимость исполнять «закон Яровой», к соблюдению которого на полуострове относятся особенно жестко. Эксперты считают, что в течение года похожая ситуация может возникнуть и в других регионах.

ФАС потребовала от провайдеров домашнего интернета в Крыму и Севастополе до 25 марта предоставить информацию о повышении цен на тарифы с начала года (копия письма ведомства есть у "Ъ"). Служба рассматривает обращения граждан о наличии в действиях операторов признаков нарушения антимонопольного законодательства, следует из документа. В пресс-службе ФАС подтвердили, что «вопрос находится в стадии рассмотрения».

Запросы от ФАС, по информации консалтинговой компании «ОрдерКом», поступили десяти операторам региона. Они вызваны массовым недовольством абонентов повышением тарифов на широкополосный интернет с начала года в полтора, а в некоторых случаях и в четыре раза, указывает гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. Например, на сайте главы Крыма Сергея Аксенова опубликована жалоба жителей Симферопольского района на рост цен у провайдера «Крым-Онлайн» с 450 руб. до 750 руб. в месяц с 1 марта. А 4 марта депутат муниципального образования Кольчугинского сельского поселения Симферополя Денис Камышев направил письмо (есть у "Ъ") главе администрации района о «критическом росте» недовольства населения, связанном «с необоснованным поднятием цен» на интернет.

Собеседник "Ъ" на рынке связи Крыма подтверждает, что цены на широкополосный интернет в регионе увеличились с начала года, но оценивает рост в 25%. «Это связано с увеличением тарифов магистральных операторов, работающих на полуострове»,— утверждает он. После окончательного учета и закрепления за предприятиями Крыма опор ЛЭП, кабельных канализаций и прочего имущества владельцы инфраструктуры начали требовать от операторов, размещающих там сети связи, заключить договоры и повысить тарифы, подтверждает Дмитрий Галушко. Так, на сайте «Крым-Онлайна» говорится, что стоимость аренды опор ГУП «Крымэнерго» в селах выросла в 2,5 раза.

Также сыграло роль повышение ставки НДС и вступление в силу «закона Яровой», по которому с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, полагает господин Галушко.

«В связи с политической обстановкой в регионе органы безопасности начали требовать внедрения систем хранения данных и исполнения требований закона именно в Крыму, однако похожая ситуация возникнет у всех операторов связи России ближе к началу 2020 года»,— поясняет он. Обременения, закрепленные в «законе Яровой», повлекут повышение цен на услуги связи в стране, как только органы ФСБ начнут предъявлять соответствующие требования к операторам под угрозой приостановления деятельности, считает эксперт.

В крымских «Волна мобайле» и «К-Телекоме» отказались от комментариев, в «Крымтелекоме», «СевМобайле» и «Севастополь Телекоме» не ответили на запросы. Ряд российских интернет-провайдеров из-за вступления в силу «закона Яровой» уже начали повышать цены на 8–10%, о чем "Ъ" рассказывал еще в мае 2018 года. О росте цен предупреждали санкт-петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru», а в ноябре 2018 года цены начал повышать и «Ростелеком» .

«По всей стране провайдеры так или иначе приводят тарифы к условиям, в которых они могли бы продолжить существование и развиваться»,— отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В то же время, уверен он, в условиях жесткой конкуренции они не могут повышать цены значительно, а если изменения тарифов вызовут нарекания у ФАС, операторы смогут обосновать их объективными факторами.

Юлия ТИШИНА