15.03.2019 10:10 509

Все события национальной программы "Цифровая экономика" теперь собраны на одном ресурсе (digital.ac.gov.ru ).

Задачей портала, созданного под эгидой проектного офиса программы в лице Аналитического центра при правительстве, станет публикация официальной информации, структуре управления программой и мероприятиях по каждому из шести федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой экономики в России и мире. Сейчас там размещены также интерактивные карты кибератак в мире (совместно с Kaspersky Lab) и предоставления госуслуг в России (совместно с минкомсвязи).

В дальнейшем на портале должны появиться клиентские сервисы для компаний и граждан и интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой — например, для подачи заявок на поддержку проекта, сообщил руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

В декабре был утвержден паспорт нацпрограммы, где определены основные ее параметры. Предполагаемый объем ее финансирования на 2019-2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей, из них более 1 триллиона рублей — это средства федерального бюджета. В программе шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура цифровой экономики, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность и цифровые технологии, цифровое госуправление.

Татьяна ШАДРИНА

