15.03.2019 10:20 646

В рамках концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) планируется передача средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в собственность граждан. Чтобы это закрепить, меняется вся системная и правовая пенсионная конструкция: негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на этапе накоплений станут управляющими компаниями, а на этапе выплат — страховщиками. Это требует серьезного изменения законодательства и ставит вопрос о допуске к пенсионным деньгам не только НПФ.

"Ъ" стали известны новые подробности концепции индивидуального пенсионного капитала, разрабатываемой Минфином и Банком России. ИПК — это «реальная частная собственность плательщика», указывает собеседник "Ъ", близкий к разработке законопроекта о новой пенсионной системе. По его словам, будет происходить передача пенсионных средств граждан в доверительное управление НПФ и, соответственно, эти средства не будут переходить в собственность НПФ. Эту информацию подтвердил еще один источник "Ъ", близкий к разработке законодательной базы под ИПК. Однако эти поправки в пока еще не представленный широкой публике законопроект будут внесены ко второму чтению, отметил он.

О том, что ИПК, согласно базовой концепции, будет являться собственностью гражданина, было известно, однако механизм ее обеспечения не был понятен. Сейчас российская негосударственная пенсионная система формируется из двух составляющих — обязательного пенсионного страхования (пенсионные накопления) и негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные резервы). Пенсионные накопления одновременно являются и федеральной собственностью, и собственностью НПФ, резервы являются собственностью фонда.

Так как базовая концепция ИПК подразумевает передачу гражданам в собственность их пенсионных накоплений, они также будут передаваться в доверительное управление НПФ. «Фактически НПФ становится управляющей компанией»,— говорит один из собеседников "Ъ". Согласно Гражданскому кодексу (ГК), «передача имущества в ДУ не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему». При этом доверительный управляющий в рамках договора может совершать «любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя». Доверительный управляющий возмещает клиенту упущенную выгоду за время управления. Взыскание по имуществу, переданному в ДУ, не обращается, кроме как в случае личного банкротства.

Вместе с тем участники экспертного обсуждения отмечают, что на этапе выплат НПФ фактически превращается для клиента в страховщика жизни. «Если речь о пожизненной пенсии, то фонд за средства ИПК продает клиенту пожизненный аннуитет, а значит, эти средства переходят в собственность фонда»,— указывает один из собеседников "Ъ". При этом, по его словам, в поправках будет предусмотрено, что ежемесячные выплаты НПФ в обязательном порядке должны будут индексироваться либо на инфляцию, либо на другой показатель, например индекс доходности по гособлигациям.

Разрабатываемые нововведения, как указывает один из источников "Ъ", потребуют серьезных изменений законодательства. «Просто так взять доверительное управление из ГК применительно к ИПК не получится,— утверждает он.— Здесь нужен специализированный закон». Потребует значительного изменения и бухучет в НПФ. Наверняка будет изменена и система инвестирования средств в рамках ИПК, а также лицензирование НПФ. «Обособление и передача средств в собственность клиентов меняет логику схемы и заставляет сомневаться в сохранении сегодняшних приемов регулирования НПФ, таких как стресс-тестирование»,— говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, нынешние ограничения для НПФ логичны для институтов, у которых обязательственная природа отношений с клиентами, для остальных — нет, и для НПФ будет нелогична, правильным будет положиться на систему гарантирования. «При этом непонятно, почему на этапе накоплений не могут участвовать нынешние управляющие компании при условии их вхождения в систему гарантирования»,— удивляется господин Тимофеев. «Юридические вопросы собственности на ИПК не изменяют его природы — это пенсионные деньги, а значит, социальные обязательства, поэтому все ограничения, наложенные регулятором, в том числе стресс-тестирование, фидуциарная ответственность, ограничения по инвестированию и т. п., справедливы»,— считает президент НАПФ Константин Угрюмов. По его словам, допуск других игроков к ИПК возможен только при соблюдении тех ограничений, которые уже на себя взяли НПФ.

В Минфине и ЦБ оперативно не ответили на запрос "Ъ".

Илья УСОВ