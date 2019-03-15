15.03.2019 10:30 531

Оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги не должна сопровождаться избыточными комиссионными банку. Они и так по закону включены в тариф, но потребителям часто приходится уплачивать их дважды. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена исключить возникновение таких ситуаций.

Сейчас по законодательству стоимость услуг банков за перевод денег при оплате подавляющего числа коммунальных услуг уже учитывается поставщиками при расчете тарифов. Плательщик по факту перевода, который он считает для себя бесплатным, потому что не платит комиссию банку напрямую, на самом деле оплачивает услуги банка, но не любого, а того, с которым поставщик заключил договор. Как правило, это крупнейшие государственные кредитные организации, поясняет партнер компании "НАФКО" Павел Иккерт.

При оплате счетов через банк, с которым поставщик не заключал договор, комиссия за операцию по факту взимается с него дважды: первый раз при расчете размера платежа поставщиком, который закладывает свои расходы по договору с выбранным им банком, а второй раз — уже выбранной плательщиком организации.

Проблема в том, что потребитель тогда не только платит комиссию дважды, но и один из банков получает комиссию за операцию, которую он даже не проводил, следует из описания сути проблемы юристами.

Сейчас большинство средних и небольших банков сделали услугу оплаты счетов по ЖКУ бесплатной для клиента и не пытаются зарабатывать на этом, и если ФАС примет поправки, исключающие двойные комиссии, то критично это отразится только на крупных банках, которые заключают договора напрямую с управляющими компаниями (УК) и сами устанавливают комиссию, считает начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По словам Павла Иккерта, именно эту "комиссию по умолчанию" и предлагает ликвидировать ФАС. "Это значит, что сумма платежа должна уменьшиться, при этом вы все равно будете платить за осуществление перевода, но уже тому банку, который его фактически произведет и который вы сами выберете", — разъясняет Иккерт.

Собеседник "РГ" в банке из топ-10 обращает внимание, что сейчас кредитная организация, действуя по договору с УК, не может вычленить платежи за коммунальные услуги из других платежей в адрес конкретной УК (например, на покупку коммунальной техники), поэтому инициативу ФАС там не поддерживают.

Из потенциально негативных последствий источник "Российской газеты" называет снижение числа точек приема оплаты, усложнение процедуры приема платежа и рост дебиторской задолженности в сфере ЖКХ. Инициатива ФАС "однозначно увеличит расходы потребителей, при этом на финансовых показателях банков никак не отразится", уверен, в свою очередь, директор по развитию платежной системы Ак Барс Банка Алексей Бахаев.

Часто управляющие компании устанавливают в своих офисах или в самих домах платежные терминалы, где также можно оплатить квитанцию без комиссии, причем это могут быть как банковские, так и небанковские устройства. Это условно "наличный" вариант оплаты услуг ЖКХ, который тоже активно используется и позволяет не переплачивать, напоминает вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

Сейчас большинство средних и небольших банков сделали услугу оплаты счетов по ЖКУ бесплатной для клиента

Кроме исключения двойных комиссий, ФАС хочет бороться таким образом и с необоснованными преимуществами, которые получают крупные банки, заключающие договоры с УК, перед другими участниками рынка. "Потребители коммунальных услуг вынуждены обращаться в ту платежную организацию, с которой у поставщика коммунальных ресурсов заключено соглашение (в целях экономии средств), что вызывает искусственное перераспределение спроса потребителей, негативно влияющее на конкуренцию", — следует из уведомления ФАС о разработке поправок. "Если законопроект будет принят, банкам придется принять это решение и подчиниться ему. Новые нормы, конечно, можно попытаться отменить, доказав, например, что они вступают в противоречие с другими нормами федерального законодательства, но шансы на это низкие", — считает Павел Иккерт.

Планируемый срок вступления поправок в силу — июль этого года.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешев/ Александра Воздвиженская

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

