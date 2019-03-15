15.03.2019 10:40 458

Рубль утром пятницы подрастает к доллару и малоподвижен в паре с евро, отражая текущую динамику рынка форекс, при этом он остается вблизи двухнедельных максимумов после вчерашнего выхода нефти к 4-месячным пикам и после рекордного размещения ОФЗ.

На его стороне — крупные выплаты мартовского налогового периода, стартующего сегодня, от более существенного укрепления рубль сдерживают интервенции ЦБ и страх санкций.

"Март – последний месяц, когда рубль может пользоваться поддержкой в преддверии налоговых выплат, традиционно самых значительных в году. В конце месяца возможно несущественное техническое укрепление рубля до 65,10 за доллар благодаря сезонным налоговым выплатам в отсутствие внешнего геополитического давления", — полагает Искандер Луцко из компании ITI Capital. Одновременно он предупреждает, что уже с апреля возможно существенное ослабление рубля.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,40, и рубль набирает 11 копеек от уровней закрытия четверга, в течение которого он достиг значения 65,3150 впервые с 25 февраля.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" была к этому времени вблизи отметки 74,03, и здесь он набирает 5 копеек.

На форексе доллар умеренно дешевеет, как против валют-мейджоров, так и против ряда валют сырьевого и развивающегося сегментов.

Котировки евро/доллар вблизи $1,1320, здесь доллар теряет 0,15 процента.

Нефть марки Brent дорожает на четверть процента с начала дня ($67,40)

В пятницу в России формально стартует налоговый период, пик которого приходится на 25 марта, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Согласно опросу Рейтер, объем налоговых платежей в марте 2019 года может составить 2,1-2,9 триллиона рублей, что гораздо выше оценки февральских налогов в 1,5-1,8 триллиона рублей, при этом налог на добычу полезных ископаемых оценивается в 0,4-0,6 миллиарда рублей, что близко к оценкам предыдущего месяца.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН