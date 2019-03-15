15.03.2019 11:30 436

Московская биржа сообщила, что попавший под американские санкции российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк сохранит доступ на рынки биржи, но с ограничениями на валютные операции.

США с 11 марта ввели санкции в отношении Еврофинанс Моснарбанка из-за его связей с нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), контролируемой властями Венесуэлы, сообщил в понедельник американский Минфин.

Позднее Еврофинанс Моснарбанк сообщил, что в связи с включением банка в список OFAC, начиная с 11 марта банк не проводит платежи в долларах США.

Банк является активным участником торгов валютного рынка Мосбиржи, в феврале он занимал 18-е место по торговому обороту свопами на пару доллар/рубль.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Андрей КУЗЬМИН