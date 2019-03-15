15.03.2019 17:30 459

Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк делает ставку на розничный бизнес, включая ипотеку, в условиях стагнации корпоративного кредитования, и готов покупать активы, сказал Рейтер зампред правления банка Алексей Чухлов.

Альфа-банк — пятый по величине банк в стране с активами, превышающими 3 триллиона рублей. Среди акционеров — российские бизнесмены Михаил Фридман и Герман Хан, бывшие совладельцы ТНК-ВР, приобретенной Роснефтью несколько лет назад.

"Исходя из макроэкономической ситуации и нашего осторожного чувства риска, мы не ждем кратного роста в корпоративном сегменте в ближайшие годы, так как Альфа-банк уже работает практически со всеми крупнейшими компаниями в стране. У нас нет иллюзий по поводу перспектив рынка корпоративного кредитования", — сказал Чухлов.

По его словам, банк делает ставку на розницу и все более значимым для него становится ипотека, особенно на вторичном рынке жилья и на рефинансировании.

"Ипотека останется востребованной, даже если ставки не будут снижаться в ближайшие годы", — объясняет он.

Банк практически не работал на рынке ипотеки до 2017 года, однако постепенно наращивает долю. По словам Чухлова, в планах банка войти в топ 5-6 по объемам выдачи в 2019 году.

Однако он признает, что возвращение на этот рынок — процесс небыстрый: "Чтобы стать одним из лидеров, нужен дешевый, автоматизированный, безбумажный процесс, над которым мы сейчас активно работаем".

Альфа-банк готов покупать ипотечные портфели, чтобы ускорить рост: последняя подобная сделка была закрыта в конце 2017 года.

Название банка-продавца и детали сделки Чухлов не раскрывает. "Мы готовы покупать портфели и дальше на интересных банку условиях. Но в контексте повышающихся ставок, я думаю, это могут быть единичные случаи", — сказал он.

В целом банк намерен удвоить розничный портфель в течение ближайших двух-трех лет по сравнению с концом 2018 года, сказал Чухлов.

Покупки и капитал

Альфа-банк, по словам Чухлова, готов рассмотреть возможности приобретений, включая через санации, однако каких-либо привлекательных активов на рынке пока не видит.

"Процесс покупки актива, даже самого небольшого, отвлекает много ресурсов. Нам интересно слияние, которое сразу даст значительный финансовый результат, либо обеспечит долгосрочный рост акционерной ценности... Например, это могли бы быть активы международных банковских групп в России. Но сейчас ни один из таких банков не стоит на продажу", — сказал он.

В январе Альфа-банк, ставки по ипотеке которого начинаются с 10 процентов, привлек 10 миллиардов рублей за счет выпуска евробонда, с финальной ставкой 9.35 процента. Топ-менеджеры банка не исключали новых подобных сделок в этом году, средства от которых планируется использовать для развития кредитования.

Еще одна опция высвободить средства — переход на российские рейтинги при расчете риска, сказал Чухлов.

"Переход на внутренние рейтинги должен принести нам ощутимый эффект по капиталу, потому что у Альфа-банка первоклассный корпоративный портфель", — сказал он.

"Корпоративный бизнес — это 80 процентов кредитного портфеля Альфа-банка, и переход на внутренние рейтинги позволит частично переалоцировать капитал".

В январе глава госбанка ВТБ Андрей Костин предложил использовать шкалу российских рейтинговых агентств при расчете капитала в рамках требований Базеля III, а не международных.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала позже, что дискуссия с банками продолжается, однако ЦБР склоняется к тому, чтобы не использовать национальные рейтинги.

Редактор Андрей КУЗЬМИН