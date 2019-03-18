18.03.2019 08:30 309

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий, специально для "Российской газеты":

- Рубль в конце прошлой недели удивил исключительным позитивом. Российская валюта преодолела сильные многомесячные максимумы, укрепившись выше принципиальных значений: 65 рублей за доллар и 74 рубля за евро. Примечательно, что на данных рубежах рубль был последний раз в августе 2018 года до памятного обрушения при объявлении о новых санкциях США.

Поводом для роста послужило то, что неожиданно объявленные вечером 15 марта санкции США по поводу инцидента в Керченском проливе оказались ограниченными, касающимися лишь некоторых конкретных предприятий и физлиц.

Кроме того, сыграли свою роль технические факторы, когда под конец последнего дня недели на пробитии сильных уровней движение доллара и евро вниз не встретило должных покупок.

Во многом технический характер прорыва позволяет предположить, что 18 марта возможна откатная динамика.

В понедельник не ожидается важных событий, которые могут существенно повлиять на рубль. Поэтому вероятны лишь технические движения в диапазонах 64,7-65,6 рубля за доллар и 73,3 — 74 рубля за евро.

Но в целом для российской валюты факторы поддержки краткосрочно достаточно сильны. Нефтяные цены находятся на рубежах выше 66 долларов за баррель по Brent, то есть близко к максимумам текущего года. Нефть поддерживается снижением добычи в соответствии с соглашением стран ОПЕК+, включая Россию, уменьшением поставок из Венесуэлы и Ирана под действием санкций США и политических сложностей.

Избыток предложения, довлевший над рынком в прошлые месяцы, явно сокращается. Это отражается важным индикатором — запасами нефти в США, которые уменьшились, по последним недельным данным, на 3,9 миллиона баррелей, тогда как еще неделей ранее повышались на 7,1 миллиона баррелей. Таким образом, с учетом приближения автомобильного сезона и прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по увеличению спроса, котировки Brent в ближайшее время способны подняться к 68-69 долларам за баррель. Это поддерживает и российскую валюту.

В течение недели позитивно для рубля и начало традиционного для конца месяца налогового периода, когда крупные экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. Он продлится до 25 марта.

Важными событиями недели для российской валюты могут стать заседания двух центробанков.

Американская ФРС объявит свои решения 20 марта. Изменение процентной ставки не ожидается, но прогнозы и заявления ФРС могут существенно повлиять на доллар и валюты развивающихся рынков, к которым относится и российский.

А в пятницу, 22 марта, заседает ЦБ России. Здесь также вероятно сохранение ключевой ставки 7,75 процента. Но сопровождающая риторика и пресс-конференция ЦБ могут оказаться не в пользу рубля.

Не стоит упускать из внимания и очередное голосование 20 марта в парламенте Великобритании по поводу многострадального Brexit об условиях выхода из Евросоюза. Оно может повлиять в первую очередь на европейские валюты и по цепочке сказаться на рубле.

В целом, исходя из вышеуказанных факторов и событий, наиболее вероятно, что на этой неделе позитив для рубля хоть и проявится, но окажется ограниченным, поскольку ослабление доллара и евро дошло до уровней, привлекательных для покупок инвесторами. Поэтому маловероятно снижение пары доллар/рубль ниже 64,3 рубля, а евро/рубль — ниже 72,8 рубля. В то же время и при коррекции вверх актуальны ограничения 66,4 рубля за доллар и 75,3 рубля за евро.

Георгий ПАНИН

