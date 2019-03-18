18.03.2019 08:50 272

Российские компании считают наиболее выгодным брать на стажировки молодых и обучать их с нуля, а вот 45-летние даже не рассматриваются в качестве стажеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Наиболее перспективные стажеры, по мнению 51 процента опрошенных, это молодежь до 24 лет. 38 процентов компаний считают, что выгоднее брать на стажировки сотрудников 25-34 лет. Решение стажировать работников 35-44 лет считают удачным всего 4 процента. О стажерах старше 45 лет говорил лишь 1 из 500 опрошенных.

Чем крупнее бизнес, тем чаще он делает ставку на молодых: обучать стажеров в возрасте до 24 лет считают выгодным 46 процентов компаний с численностью персонала менее 100 сотрудников и 61 процент предприятий, где занято более 1000 человек.

Перспективными стажерами считают сотрудников в возрасте 25-34 лет 44 процента представителей малого бизнеса и 31 процент HR-менеджеров (менеджеров по персоналу) из крупных компаний. Выгодным решением брать на стажировку сотрудников 35-44 лет считают 4 процента респондентов из компаний со штатной численностью менее 100 человек.

Ставку на молодых чаще всего делают компании сферы IT и телекома (72 процента), сферы услуг (62 процента). Стажеров 25-34 лет чаще других считают перспективными строительные компании (46 процентов) и торговые организации (45 процентов).

По мнению проректора Финансового университета Алексея Зубца, есть целый ряд бизнесов, в которых отсутствует верхнее ограничение по возрасту людей, принимаемых на работу или на стажировку. Например, страхование, где наоборот приветствуются люди достаточно взрослые.

"Это связано с тем, что страховым агентам приходится иметь дело с людьми, которые страхуют свое имущество. И обычно на такой ответственный шаг, как страхование имущества, идут люди зрелые. Поэтому им легче найти общий язык со своими сверстниками, — поясняет Зубец. — В социологии также нужны не юные кадры. Опытным людям с хорошим образованием легче разговорить человека и получить от него необходимое ответы".

А вообще бизнесу, считает Зубец, придется менять свое отношение к стажировкам.

"Наше правительство всерьез взялось за борьбу с бедностью, которая у нас носит возрастной характер, — подчеркивает Зубец. — Например, в Америке самые богатые представители общества — это люди предпенсионного возраста, которым около 65 лет. А в нашей стране самая богатая группа — это люди около 45 лет, дальше доход начинает снижаться. Поэтому переподготовка людей, получение ими новых востребованных на рынке профессий — это способ поправить материальное положение старших возрастных групп. Так что образование для людей среднего возраста и пожилых сегодня становится трендом, который позволит победить бедность и даст экономике дополнительные трудовые ресурсы".

Если же работодатели будут заниматься возрастной дискриминацией, то нужно смело обращаться в суд. "Если государство поставит целью поддержку тех, кто обращается в суд с исками об отказе в трудоустройстве по возрасту, ситуация может сдвинуться с места, — отмечает Зубец. — Ну и плюс государственные программы переподготовки. Они также помогут представителям среднего и старшего возрастов лучше адаптировался на рынке труда. Мы предвидим создание целого рынка, направленного на переподготовку немолодых кадров. А это рынок на десятки миллиардов рублей".

Ольга ИГНАТОВА