Столица умножения: как крымская экономика выросла в два раза за пять лет

18.03.2019 09:20 217

С момента воссоединения Крыма с Россией, несмотря на мощнейшее внешнее давление, экономика полуострова выросла примерно вдвое. Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, объем инвестиций в основной капитал на душу населения в республике Крым с 2014 года увеличился в 7,7 раза, а в Севастополе — почти в 10 раз. В целом вложения в экономику полуострова по итогам 2018 года составили 296 млрд рублей, сообщил Крымстат. В регионе была создана Свободная экономическая зона, в этом году уже в пятый раз пройдет Ялтинский международный форум. Главным драйвером развития полуострова стал туризм, который продемонстрировал рекордный рост. В прошлом году Крым принял 6,8 млн гостей — это самый высокий показатель за всё постсоветское время.

Долгая дорога домой

По данным Росстата, экономика Крыма и Севастополя после воссоединения с РФ демонстрировала ежегодный рост. С 2014 по 2017 годы валовой региональный продукт в обоих субъектах увеличился вдвое. Данных от Росстата за 2018-й пока нет, но, по информации региональных властей, рост продолжился и по итогам года составил 10%.

По данным Крымстата, инвестиции в основной капитал в республике в прошлом году увеличились на 34,1% до 296 млрд рублей.

— По сути, нам предстояло выстроить на месте нищей и разваленной хаты экономики украинского периода новое, современное российское здание… И только в последние два года стали проявляться материальные результаты проделанной работы, — рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, выступая с отчетом о работе совета министров республики за 2018 год.

Он отметил, что были построены ключевые объекты новой транспортной и энергетической инфраструктуры. Это, прежде всего, Крымский мост, новый терминал аэропорта «Симферополь», а также энергетический мост и новые электростанции — Таврическая и Балаклавская. Идет строительство федеральной трассы «Таврида» (Керчь– Симферополь–Севастополь), ее открытие запланировано на 2022 год.

По словам Сергея Аксенова, ушли в прошлое проблемы, связанные с энергодефицитом, ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие, обеспечено стабильное водоснабжение. Одним из локомотивов роста экономики республики стал туризм.

Туристический рекорд

За пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией популярность курортов полуострова выросла на 79%. Сезон 2018-го стал самым успешным за все постсоветские годы: в регионе отдохнуло рекордное число гостей — 6,8 млн.

— Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне как исключительный, — сказал «Известиям» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. — Таких цифр не было в Крыму очень долго, а может быть, и никогда. Прямо сейчас раннее бронирование отдыха на лето у нас примерно на 40% больше, чем в 2017 и 2018 годах.

За прошедшую пятилетку вдвое выросло количество гостей отелей и хостелов полуострова — до 1,5 млн человек в 2018 году против 678 тыс. в 2014-м, добавили в министерстве.

Популярность курортов Крыма продолжит стабильно расти, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, запуск к концу года железнодорожного сообщения с полуостровом даст мощный импульс, поскольку для путешественников важна цена отдыха. А она почти на 50% обеспечивается транспортной доступностью. И здесь мало что может конкурировать с железной дорогой.

Эксперт добавил, что взрывных показателей 2018 года, скорее всего, ожидать в будущем не придется, но рост турпотока всё же будет стабильным на уровне 10–15% в год. Для дальнейшего развития отрасли нужно активнее продвигать альтернативные направления: гастрономический туризм или экотуризм.

По словам Сергея Аксенова, подавляющая часть резидентов — малый и средний бизнес (более 90%). На начало 2019 года общий объем инвестиций по заключенным договорам составил порядка 127 млрд рублей.

Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал на душу населения в республике Крым выросли с 2014 по 2018 год в 7,7 раза, в Севастополе — почти в 10 раз.

Интерес растет

Несмотря на давление Запада и киевских властей, Крым в последние годы становится всё более привлекательным для зарубежных инвесторов.

Например, в августе 2018 года предприниматели из Бахрейна и Китая заявили о намерении вложить более €100 млн в строительство электростанций в Крыму и реализацию ряда других инфраструктурных проектов на полуострове.

Сирийские бизнесмены планируют инвестировать в АПК региона, ирландские предприниматели — вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов, в частности в строительство отелей на побережье. А итальянские бизнесмены подписали соглашение с республикой о выращивании на территории полуострова олив и производстве масла.

Торговый советник порта в городе Антверпен Петр Вергаувен ранее говорил «Известиям», что Крым дает много возможностей для развития бизнеса, и бельгийская сторона также планирует вложить более €50 млн в портовую инфраструктуру полуострова.



С 2014 года в Крыму проходит Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Он ежегодно собирает тысячи участников не только из Европы, но также Азии, Африки и Америки. И если в прошлом году в работе форума приняли участие более 600 зарубежных делегатов из 70 стран мира, то на V ЯМЭФ ожидается около 3 тыс. человек из 100 государств (будет примерно тысяча иностранцев). Одна только французская делегация, которая получила статус почетных гостей V Ялтинского форума, будет насчитывать около 50 человек. Такой же статус присвоен делегации из Сирии, которую может возглавить президент Башар Асад. Более того, впервые на форум приедет делегация из Великобритании.

Нашли лазейку

После введения США в декабре 2014 года антироссийских санкций международные платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты в Крыму. Тогда клиенты местных банков не могли пользоваться «пластиком» за пределами полуострова, а владельцы карт российских банков — снимать деньги в Крыму.

Для того, чтобы преодолеть последствия санкций, Россия в сжатые сроки запустила национальную систему платежных карт (НСПК).

Для того, чтобы работать в России, международным системам пришлось обрабатывать платежи внутри нашей страны, тогда как раньше информация о транзакциях обрабатывалась в процессинговых центрах за пределами РФ, объяснял глава НСПК Владимир Комлев. Это позволило жителям Крыма свободно пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками.

В MasterCard на вопрос «Известий» о том, не противоречит ли фактическая практика использования их карточек в Крыму ранее анонсированной политике блокировки транзакций на полуострове, заявили, что в соответствии с санкциями, MasterCard не ведет никакой деятельности на территории Крыма. В Visa также подтвердили, что система не может оказывать услуги и предлагать свои продукты на полуострове. Объяснить, почему в таком случае их карты принимают там, в пресс-центрах международных платежных систем затруднились.

При этом уже летом 2016 года в Крыму и Севастополе практически вся платежная инфраструктура была готова к приему карт «Мир» НСПК. За 2,5 года количество межбанковских операций по этим картам на полуострове увеличилось с нескольких сотен тысяч до почти 14,9 млн в Крыму и еще 6,8 млн в Севастополе, рассказали «Известиям» в НСПК.

Санкции как препятствие

Пока самым серьезным фактором, ограничивающим объем частных вложений в полуостров, по-прежнему остается санкционный режим.

— Несмотря на формальную независимость западных частных компаний, они вынуждены подчиняться «политическим рекомендациям» властей, — пояснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Впрочем, крупные международные компании держат руку на пульсе, ожидая момента, когда ситуация разрешится и санкции будут отменены, сказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории бюджетной политики Института экономической политики имени Гайдара Александр Дерюгин.

По его словам, инвестировать в Крым могут иностранные компании, которые уже находятся под санкциями. Для российских предприятий наиболее перспективными секторами остаются туристическая, а также транспортная инфраструктура.

Ирина ЦЫРУЛЕВА, Александр ВОЛОБУЕВ, Виталий ВОЛОВАТОВ, Дмитрий ЛАРУ, Татьяна БАЙКОВА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ