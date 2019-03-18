18.03.2019 09:30 328

Объем вкладов физлиц в российских банках по итогам февраля вырос на 420 миллиардов рублей. Объем рублевых вкладов увеличился на 1,6 процента, валютных — на 1,9 процента. Об этом говорится в бюллетене Банка России о развитии банковского сектора в первые два месяца 2019 года.

"Со стороны ресурсной базы в январе-феврале текущего года отмечался умеренный прирост вкладов физических лиц, — говорится в материалах регулятора. — При этом февральский приток вкладов полностью компенсировал сезонный отток, наблюдавшийся в январе. За исключением декабрьских приростов, которые сезонно еще выше, февральский прирост вкладов был максимальным за последние два года".

По итогам февраля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках, которые привлекают наибольший объем денег населения, выросла с 7,5 до 7,68 процента. Динамика была связана в том числе с разгоном инфляции, писала ранее "РГ" . Кроме того, в январе банки не получили объем депозитов, на который рассчитывали, что стало дополнительным фактором корректировки ставок, указывали аналитики. Неизменность ключевой ставки ЦБ, от которой зависят банковские ставки по вкладам, также сыграла положительную роль.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ