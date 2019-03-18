18.03.2019 09:50 235

Банки и коллекторы смогут проверять информацию об абонентах сотовых операторов через специальных технических посредников, возможность создания которых предлагается включить в профильный законопроект ко второму чтению в Госдуме. Собственного интегратора в этой сфере может создать ЦБ, заинтересованный в контроле над рынком данных, считают собеседники "Ъ". В самих банках и операторах связи, уже сотрудничающих в проверке данных напрямую, сомневаются в необходимости нового регулирования.

В законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах мобильных операторов будут внесены поправки ко второму чтению, сообщили "Ъ" в аппарате правительства. Срок их предоставления истекает в понедельник, но Минкомсвязи поручено продлить его и в то же время «ускориться с внесением проекта поправок в правительство», уточнили в аппарате. Госдума приняла законопроект в первом чтении 6 марта. По словам его главного разработчика главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, понимания, какие именно поправки будут внесены в проект, пока нет. «Мы продлим срок внесения поправок и будем методично над этим работать, никакой спешки нет»,— заявил он "Ъ".

14 марта поправки обсуждались на совещании в Совете федерации, где были представители Банка России, Сбербанка, Газпромбанка, Тинькофф-банка, Национальной платежной ассоциации, коллекторских агентств, операторов связи (МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2) и Роскомнадзора. Источник "Ъ", знакомый с проектом, уточняет, что суть новых поправок в том, что для проверки сведений об абонентах предлагается привлечь технического посредника, требования к которому будут установлены постановлением правительства. Эта норма позволит ЦБ создать своего интегратора в этой сфере, а другим участникам рынка использовать его или других посредников, как это происходит с операторами фискальных данных, которых в стране уже около десяти, говорит собеседник. «Услуга будет платной, но цена операторов должна быть публичной, и они не могут отказать банкам в присоединении напрямую или через посредника»,— уточняет он.

Именно ЦБ, по информации "Ъ", в первую очередь заинтересован в принятии законопроекта и создании единой системы, несмотря на разногласия участников рынка и замечания к проекту со стороны Счетной палаты и правительства. Это даст регулятору возможность контролировать оператора системы и то, какие именно сведения будут через нее передаваться. В ЦБ не ответили на запрос "Ъ".

Пользователями системы должны стать ЦБ, банки, операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации и другие структуры по согласованию с ЦБ, в том числе официальные коллекторы. Через систему будет передаваться информация о статусе обслуживания абонентов, например смене сим-карты, номера, включении переадресации и пр., поясняет источник "Ъ". Этим законодатели рассчитывают пресечь мошеннические действия и избавить граждан от ошибок со стороны кредиторов и коллекторов.

Мнения банкиров о необходимости единой системы и внесения новых поправок в законопроект разделились. По оценке одного из собеседников "Ъ" на финансовом рынке, затраты на создание системы могут быть значительно выше, чем польза от нее, особенно учитывая, что операторы уже реализовали весь функционал на коммерческой основе. «Система реализует очень упрощенный функционал — например, по запросу оператору предоставляется информация о принадлежности номера, ФИО и дате рождения абонента, однако примерно по четверти базы у операторов нет данных по паспортам,— рассуждает он.— Еще часть данных не соответствует реалиям, зачастую сим-карта оформлена на одно лицо, а пользуется ею другой человек». Законопроект создает никому не нужное решение, категоричен топ-менеджер крупного банка: «Крупных операторов всего четыре, банки, которым необходима информация, уже вполне успешно взаимодействуют с ними, и этот процесс не нуждается в госрегулировании». Впрочем, по мнению другого банкира, смысл законопроекта именно в возможности работы через одного посредника, что сократило бы затраты банков.

Инициатива ранее также вызвала критику МТС, «Вымпелкома» и «МегаФона», которые 27 февраля обратились с письмом (есть у "Ъ") к вице-премьеру Максиму Акимову. Сейчас при согласии клиента обмен информацией, которая может свидетельствовать о мошенничестве при дистанционном банковском обслуживании, уже осуществляется, следует из письма. А создание и обслуживание единой системы несет риски в сфере экономики и информационной безопасности, может привести к монополизации сервиса, а также создать дополнительные издержки для операторов, считают они. Возможны и злоупотребления со стороны пользователей системы, которые могут дополнять собранные из открытых источников сведения о клиентах и создавать собственные базы данных вплоть до получения статуса монопольного «суперагрегатора данных», добавляет президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова.

Юлия ТИШИНА, Светлана САМУСЕВА