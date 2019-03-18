18.03.2019 10:00 307

Судебные приставы рекомендовали должникам, у которых возникли проблемы с выплатами, не бегать от кредиторов, а вступать в конструктивный диалог. В том числе — торговаться.

Подобные советы прописаны в специальной памятке , которую подготовило управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Документ детально прописывает, как защититься от незаконных действий коллекторов.

Однако — и это принципиальный момент — правила защищают гражданина только от грубости, насилия и произвола коллекторов, но не освобождают от выплаты долга.

Если проблемы есть, они не исчезнут оттого, что должник оборвет связь и начнет бегать. Разумная линия поведения в таких ситуациях: общаться, требовать скидок и послаблений.

Если удастся договориться с банком полюбовно, кредитная история должника, попавшего в трудную ситуацию, не будет испорчена

Ведь кредиторы заинтересованы прежде всего в возврате долга. А портить кровь должнику всякими возможными способами для них не самоцель.

"Сохраняйте спокойствие и выдержку, — советуют судебные приставы. — Разговаривайте конструктивно, только о долге и вариантах его погашения. Имейте в виду, что кредитор и тем более коллектор заинтересованы в сохранении конструктивного общения с вами и, как правило, готовы на различные "бонусы" для должника (реструктуризация, рассрочка, списание пеней, части долга, замена предмета обязательства, например, денег, на какое-либо ликвидное имущество и всевозможные иные варианты). Не стесняйтесь торговаться".

Реструктуризация кредита — это изменение условий договора с целью уменьшить нагрузку на заемщика, попавшего в тяжелую финансовую ситуацию. С помощью реструктуризации, например, могут быть сокращены ежемесячные платежи.

Нередко, если должник достаточно конструктивен и обаятелен в разговоре, ему могут аннулировать пени.

В крайних случаях банки могут даже предоставить каникулы. То есть, разрешить несколько месяцев не платить. Или платить без процентов. Если удастся договориться с банком полюбовно, кредитная история не будет испорчена.

Владислав КУЛИКОВ

