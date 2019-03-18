18.03.2019 10:50 340

В пользу рубля играют сразу несколько факторов: начало налогового периода, высокий спрос на облигации федерального займа , нефть держится на хороших уровнях, да и на других развивающихся рынках рост. Потенциал одной из так называемых бумаг роста — «Яндекса» — еще не исчерпан, считает «Универ Капитал» и рекомендует покупать эти бумаги, несмотря на то что эти акции уже выросли на 40% с конца октября.

Главными драйверами роста для «Яндекса» должны стать IPO Uber и Lyft — это основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США. Эксперты «Универ Капитал» проанализировали финансовые показатели «Яндекс.Такси», сравнили с текущей оценкой Lyft и пришли к выводу, что потенциал роста бумаг «Яндекса» — как минимум 18%.

Однако в том, что это хорошая инвестидея, сомневается управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Несмотря на заявления руководства «Яндекса» о том, что бизнес такси выходит на прибыль, он не вышел на прибыль согласно отчетности «Яндекса». Он по-прежнему генерирует убытки, впрочем, как и все остальные виды деятельности «Яндекса», за исключением поиска. По этой причине я не думаю, что это классная инвестиционная идея. Я бы лучше предложил посмотреть на компанию «Тинькофф», которая не является в полной степени банком, это тоже IT-платформа, очень интересно развивается. Он имеет в два раза более высокий уровень роста, чем «Яндекс», он зарабатывает. Они кажутся банком, но они гораздо больше, чем банк, поэтому они интереснее. И я очень надеюсь, что «Тинькофф» не будет заниматься такси».

Одна из интересных дивидендных историй у компании «Акрон»: она выплатит дивиденды в размере 130 рублей на акцию. Акционеры утвердили распределение части прибыли по результатам прошлых лет, предложенное советом директоров. Дата закрытий реестра акционеров для получения дивидендов — 22 марта.



Такая идея подойдет тем, кто верит в дальнейшую девальвацию рубля, комментирует старший аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов:

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Получается, что по «Акрону» мы можем получить дивидендную доходность в районе 7,5-8%. Это не самая высокая доходность на российском рынке, но «Акрон» — стабильная компания, которая отличается продуманной дивидендной политикой. Кроме того, есть специфические позитивные факторы для «Акрона». В частности, Китай сокращает вредное производство и в этой связи сокращает также производство удобрений. А проекты, которые были введены в Америке, уже закончились, и новых проектов нет. Поэтому рынок стал более сбалансированным. У «Акрона» относительно гибкая инвестиционная программа, показатели растут вследствие эффективных инвестиций. Я бы посоветовал «Акрон» для тех, кто верит в девальвацию рубля, кто считает, что компания будет получать дополнительный доход от слабого рубля, потому что все-таки на 80% это экспортно ориентированная компания, которая зависит от валютной выручки».

Это прогнозы, а факты таковы: в предыдущий торговый день лидером роста стали бумаги финансовой группы «Сафмар», взлетевшие на 11%. Но причины такого роста пока непонятны.

Надежда ГРОШЕВА

