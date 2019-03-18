18.03.2019 11:30 285

Рубль утром понедельника обновил 7-месячные максимумы к доллару и евро, и на его стороне дорогая нефть, сильный текущий счет РФ в первом квартале, крупные мартовские налоговые выплаты, ожидания смягчения риторики ФРС, а также иностранный интерес к российским госбумагам, отмечаемый в последнее время.

Свою роль может играть рыночное спекулятивное перепозиционирование — принудительное закрытие длинных валютных позиций, набиравшихся из-за опасений новых санкций США.

На этом фоне рубль достиг отметок 64,60 за доллар и 73,26 за евро впервые за семь месяцев, то есть российская валюта уже близка к тем уровням, что были у нее до сигналов о возможности ужесточения санкционной политики США, приведших к обвалу рубля в начале августа прошлого года.

"Аппетит к риску демонстрирует осторожный рост на фоне обнадеживающих заявлений ФРС и ожиданий фискального стимулирования экономики Китая. Динамика рубля подтверждает наши ожидания краткосрочного укрепления ввиду благоприятной сезонности платежного баланса и улучшения настроений на мировых финансовых рынках", — сказал Дмитрий Долгин из банка ИНГ Евразия.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,68, и рубль набирает 0,2 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" была к этому времени вблизи отметки 73,35, и здесь он набирает около 0,1 процента.

На форексе доллар умеренно дешевеет, оставаясь под давлением слабых американских данных о производственной активности в штате Нью-Йорк и о промпроизводстве в целом, что усиливает ожидания мягкого тона ФРС по итогам заседания 19-20 марта.

Котировки евро/доллар вблизи $1,1342, здесь доллар теряет 0,15 процента.

Нефть марки Brent показывает минимальные изменения с начала дня ($67,20), оставаясь вблизи 4-месячных максимумов, достигнутых за счет снижения добычи в рамках ОПЕК+, а также на фоне санкций США против Венесуэлы и Ирана.

В пятницу в России формально стартовал налоговый период, пик которого приходится на 25 марта, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Согласно опросу Рейтер, объем налоговых платежей в марте 2019 года может составить 2,1-2,9 триллиона рублей, что гораздо выше оценки февральских налогов в 1,5-1,8 триллиона рублей, при этом налог на добычу полезных ископаемых оценивается в 0,4-0,6 триллиона рублей, что близко к оценкам предыдущего месяца.

В ближайшую пятницу состоится совет директоров Банка России с последующей пресс-конференцией главы регулятора. В целом на рынке не ждут изменения ДКП по его итогам, однако участники надеются услышать сигналы о возможном смягчении в течение 2019 года.

"Мы полагаем, что предстоящая неделя сложится позитивной для рубля, так как давление экспортеров будет сглаживать любые колебания пары доллар/рубль вверх, при этом ожидаемые первые сигналы от ЦБ в сторону смягчения политики на заседании в пятницу поддержат спрос на российские активы", — резюмируют аналитики Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ