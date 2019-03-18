18.03.2019 13:30 240

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова. Как стало известно "Ъ", к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур. Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.

По данным "Ъ", новый эпизод в уголовном деле, фигурантами которого являются Сергей Хачатуров и экс-акционер РГС-банка Надежда Клепальская, появился около двух недель назад. А на днях следственное управление ФСБ объявило обвиняемым и их адвокатам о завершении расследования и предоставило материалы дела, которые насчитывают около 70 томов, для ознакомления в соответствии со ст. 217 УПК РФ.

Новое обвинение господину Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Напомним, что изначально, в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской было возбуждено именно по этой статье. Тогда, как уже рассказывал "Ъ" , версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете.

Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной. Недавно обвиняемым добавили и обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем (ст. 174.1): речь шла о тех самых 6,1 млрд, полученных при продаже акций, с которых, к слову, господин Хачатуров заплатил около 1 млрд руб. налогов.

Новый эпизод дела относится к декабрю 2016-го—январю 2017 года.

Как говорится в материалах расследования, в это время господин Хачатуров «начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным, а ущерб оценило в сумму не менее 2 млрд руб. В постановлении следствия указано, что действия «фактического собственника и бенефициара» Хачатурова были совершены «не в интересах ООО "РГС-активы", а с целью хищения, вопреки воле» компании. «Деятельность общества должна быть направлена на извлечение прибыли (экономической выгоды), а не на отчуждение ее имущества»,— резюмировало следствие.

Вины ни по одному эпизоду господин Хачатуров, находящийся, несмотря на усилия адвокатов и определение Верховного суда РФ (см. "Ъ" за 4 декабря 2018 года ), уже почти год в СИЗО (срок ареста продлен до 18 апреля), и госпожа Клепальская (она находится под домашним арестом) не признают. На протяжении многих месяцев обвиняемые давали показания, рассчитывая, по словам защиты, объяснить законность и правильность своих действий. Но с февраля 2019 года обвиняемые отказались давать показания, ссылаясь на исключительно обвинительную направленность расследования и его необъективность.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников назвал новое обвинение «абсурдом, доведенным до абсолюта». «Мы изначально предполагали, что следствие обязательно добавит еще какие-нибудь обвинения,— сказал он "Ъ".— Цель этого действия — скрыть за количеством обвинений ненадлежащее их качество. Огромные суммы якобы похищенного и жонглирование в документах следствия сложными экономическими категориями без необходимого понимания их истинного значения — все это направлено на то, чтобы скрыть отсутствие доказательств самих фактов хищения. Следствие так и не ответило на главный вопрос: как можно украсть у самого себя и хотя бы теоретически причинить ущерб "Открытию", которому безвозмездно была передана собственность стоимостью более 100 млрд рублей!»

«Если вспомнить историю с акциями,— продолжил адвокат,— то следствие изначально квалифицировало действия с ними как растрату, указывая, что Хачатуров растратил или присвоил "вверенное ему имущество". Затем, видимо разобравшись, что у человека, являющегося генеральным директором своей собственной фирмы, просто не может быть субъекта, который бы ему "вверил" ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество. А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и были арестованы следствием. И в случае с новым обвинением мы видим, что Сергей Хачатуров, являясь единственным собственником всех задействованных в сделке компаний, нанес ущерб сам себе, поскольку никаких интересов у ООО "РГС-активы", отдельных от интересов единственного собственника компании Сергея Хачатурова, не существовало. Указание же, что лицо являющееся собственником и генеральным директором ООО "РГС-активы", могло действовать "против его воли", очевидно, указывает на игнорирование базовых и общеизвестных понятий о юридических лицах, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, согласно которым обвиняемый и был единственным "волеобразующим" и "волеизъявляющим" субъектом. Его действия если и противоречат чьей-то воле, то только воле сегодняшнего руководителя "Открытия" Михаила Задорнова, который является заявителем по делу. Мы уверены, что Сергей Хачатуров находится в СИЗО исключительно с целью неисполнения "Открытием", бесплатно получившим ПАО "Росгосстрах", своих обязательств по договору».

Господин Мельников отметил, что, по его мнению, дело господина Хачатурова является проявлением тревожной тенденции, когда в основу уголовного расследования ложится оценка правоохранительными органами экономической целесообразности той или иной коммерческой сделки, когда вместо нормального «предпринимательского риска», появляется искажающий экономическую жизнь «силовой риск». «Ст. 2 Гражданского кодекса гласит, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Закон не случайно говорит о риске, поскольку "самостоятельные" действия предпринимателя, принимающего решения, зависят от сотен факторов и изначально содержат вероятность потери его имущества,— отметил адвокат.— У нас же получается, что любые действия, вне зависимости от причин и обстоятельств, могут стать поводом для уголовного преследования. И появляются непрогнозируемые силовые риски. Силовикам нельзя давать такого права, иначе вести бизнес станет просто невозможно».

Александр ИГОРЕВ