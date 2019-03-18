18.03.2019 15:30 260

Останкинский суд Москвы признал виновным в хищение более 2 миллиардов рублей бывшего совладельца ПАО "Нота-банк" Дмитрия Ерохина, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд установил, что Дмитрий Ерохин совершил хищение вверенных кредитной организации средств путем обмана в особо крупном размере", — сказала судья Ирина Шалашова.

Второй экс-совладелец банка — Вадим Ерохин — также обвиняется в хищении средств вкладчиков. Банкиры свою вину не признают.

Гадалка Нона Михай, обвиняемая в пособничестве мошенничеству, является третьей фигуранткой дела. Ранее она свою вину в преступлении признала и полностью раскаялась. По версии следствия, Михай участвовала в преступлении, давая советы руководству учреждения при помощи карт таро и гаданий на кофейной гуще.

Уголовное дело о хищениях в Нота-банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, давшим показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко , были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у компании Фармстер, которая была признана потерпевшим по делу.

Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире было обнаружено почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог. Михай давала показания по делу полковника, где заявляла о том, что Захарченко передавал ей денежные средства.