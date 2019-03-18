Минфин РФ не видит препятствий для передачи Связь-Банка Промсвязьбанку в этом году

18.03.2019 17:30 434

Минфин не видит препятствий для того, чтобы передача Связь-банка Промсвязьбанку произошла в этом году, осталось договориться Центробанку и ВЭБу об оценке актива, сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Промсвязьбанку, который власти решили сделать опорным для оборонной промышленности и попавших под западные санкции компаний, крупные банки передают кредиты, связанные с гособоронзаказом.

Для этого Минфин пополнил его капитал на 25 миллиардов рублей в 2018 году и планирует докапитализировать банк еще на 50 миллиардов рублей в 2019-2021 годах.

Если в капитал ПСБ будет передан Связь-банк, то это будет засчитано как докапитализация, но решение о передаче пока не принято.

Мешает передаче отсутстствие договоренности между ЦБР и госкорпорацией ВЭБ.РФ, которому Связь-банк сейчас принадледит.

"Истоки этого всего — это взаимоотношения между ЦБ и ВЭБом, еще с тех времен, вот там 1.000 вопросов, из которых они почти 999 решили, но еще несколько осталось", — сказал Моисеев.

В ноябре 2018 года ВЭБ завершил процесс объединения Связь-банка с Глобэксом, санируемых им с 2008 года.

На вопрос, получит ли ПСБ Связь-банк в этом году, Моисеев сказал:

"Если договорятся ВЭБ с ЦБ, то — да, с нашей точки зрения здесь препятствий нет, более того, мы бы это приветствовали, потому что это будет для ПСБ таким важным способом увеличить и франшизу, и покрытие с точки зрения отделений".

ВЭБ и ЦБ делают оценку активов Связь-банка, необходимую для передачи банка ПСБ.

Замминистра сказал, что Минфин вносит поправки в законодательство, которые создадут юридическую основу для такой передачи активов.

Связь-банк, согласно отчетности на сайте ЦБР, за 2018 год получил убыток около 7,5 миллиарда рублей. Основной целью банка на 2019 год является обеспечение прибыльной деятельности, говорится в его отчетности.

Елена ФАБРИЧНАЯ