19.03.2019 08:30 314

Что ни день, то новый рубеж. Резкое укрепление рубля в последние две сессии аналитики «Сбербанк КИБ» и «Калита Финанс» связывают с закрытием коротких позиций по рублю. Брокеры принудительно закрывают длинные валютные позиции, открытые в феврале из-за опасений новых санкций США. Те, кто делали ставку на падение рубля, терпят убытки, наступает маржин-колл. В прибыли те, кто вовремя поверил в усиление нашей валюты.

После такого скачка пора ли покупать доллары и евро? Если учесть, что основные факторы, повлиявшие на укрепление рубля, продолжают действовать, то пока не пора, считает старший стратег «ВТБ Капитал» Максим Коровин.

Максим Коровин

старший стратег «ВТБ Капитал»

«Внешний фон оказывает общую поддержку всем валютам развивающихся стран. Это в первую очередь мягкая политика ФРС и ожидание мягкой политики ФРС, что она сохранится. Второе — это сезонный сильный профицит текущего счета в первом квартале — история в принципе происходит каждый год. Это также положительно для рубля. И третье — это восстановление позиций иностранных инвесторов в российских активах. В первую очередь речь идет об ОФЗ. На мой взгляд, все факторы остаются в силе».

Саудовская Аравия заявила, что соглашения по сокращению добычи нефти можно продлить до конца года. И это позитивно для рубля. Цены на нефть, тем более в условиях санкций против Ирана и Венесуэлы, могут вновь продолжить рост. Курс рубля к доллару может вплотную подойти к отметке 64 рубля за доллар, но к концу года все-таки рубль может ослабеть, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«64 — важный уровень сопротивления, потому что риски, связанные с покупкой рублевых активов тоже велики. Ведь санкции Конгресса США пока отложены, но они не сняты с повестки дня, и вполне вероятно, что к ним вновь вернутся. Этот фактор будет препятствовать дальнейшим покупкам рублевых активов. Что касается конца года, то все-таки мы увидим ослабление рубля. Оно связано и с платежами по внешнему долгу, и с тем, что Минфин России целенаправленно покупает валюту на финансовом рынке, что скорее фактор для ослабления рубля. И мы думаем, что к теме санкций США вернутся. Может быть, они не будут супержесткими, но предельное ограничение против покупки госдолга могут быть введены. Весьма вероятно, что мы вернемся в район 67-68 рублей за доллар».

Если такой сценарий воплотится в жизнь, то курс доллара к концу года будет на 4 рубля дороже. Это чуть больше 6%, то есть меньше, чем доходность по рублевому депозиту.

Это прогнозы, а факты таковы: накануне в лидерах роста были бумаги «Уралкалия», прибавившие чуть больше 3%.

Надежда ГРОШЕВА

