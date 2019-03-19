19.03.2019 08:40 235

Четыре бизнес-объединения пожаловались президенту на инициативу Минфина о внесении ряда неналоговых сборов в Налоговый кодекс. С письмом к Владимиру Путину обратились Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России» и «Деловая Россия» (его копия есть в распоряжении «Известий»). По мнению предпринимателей, это не защитит их от роста фискальной нагрузки, а лишь увеличит давление, так как за просрочки по платежам, включенным в НК, предусмотрена в том числе уголовная ответственность. Объединения предлагают разработать специальный закон для неналоговых сборов и запретить взимать с бизнеса плату, не регламентированную в этом документе. Источник «Известий» в Минфине заявил, что, несмотря на обращение предпринимателей к президенту, министерство будет настаивать на своем.

Противоречит указу

В письме на имя президента бизнес протестует против включения в НК неналоговых сборов. Сейчас Минфин предлагает отдельным законопроектом внести туда шесть обязательных платежей: экологический, утилизационный и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи. Представители предпринимателей указывают, что такое реформирование не соответствует поручению главы государства и не имеет комплексного подхода.

«Внесение отдельных платежей в НК не только не решает задачу систематизации неналоговых сборов, но и увеличивает давление на бизнес», — говорится в обращении к Владимиру Путину.

Авторы письма предложили вернуться к идее рамочного законопроекта, запрещающего взимать с предпринимателей неналоговые платежи, не закрепленные в специальных реестрах и перечнях, а также вводить новые и изменять существующие сборы без принятия законодательных актов на федеральном уровне.

Эту проблему предприниматели уже поднимали на встрече с президентом на съезде РСПП в марте. Тогда Владимир Путин попросил министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.

Минфин удивился

В Минфине на вопрос «Известий» о том, целесообразно ли отложить включение неналоговых платежей в НК, сообщили, что окончательный перечень для переноса в налоговое законодательство будет определен в ходе диалога с бизнесом. При этом их содержание, размер, порядок уплаты и цели не должны будут измениться. Впрочем, систематизация сборов, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства, отметили в министерстве. Однако задача этого — не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей.

При этом источник «Известий» в министерстве заявил, что там «недоумевают по поводу письма бизнеса к президенту». Собеседник добавил, что концепция, которую опротестовали представители предпринимателей, была ими же одобрена ранее на специальном совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым и Антоном Силуановым.

— Бизнес поддержал нашу инициативу, однако попросил ввести мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в НК. Условие предпринимателей мы выполнили, однако они всё же зачем-то решили отдельно писать об этом президенту, — возмутился источник «Известий».

Несмотря на обращение к Владимиру Путину, ведомство планирует настаивать на своей инициативе, добавил он.

Минфин действительно предложил установить 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату обязательных платежей. Также ведомство посчитало целесообразным увеличить лимит неуплаченных налогов для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорилось в официальной публикации ведомства, посвященной итогам работы по систематизации сборов.

Кроме шести основных Минфин предложил также закрепить в НК платежи, схожие по своей природе с государственными пошлинами, — плату за внесение изменений в различные госреестры и регистры и получение из них сведений, а также патентные пошлины и ряд сборов за обязательную государственную экспертизу документации. В целом практика, при которой за оказание госуслуг взимается плата, не регламентированная в НК, по мнению Минфина, не должна существовать.

По мнению руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александры Суслиной, чем жестче будут регламентированы обязательные сборы, тем выше будет прозрачность их уплаты. По ее мнению, закрепление платежей в НК обеспечит предсказуемость фискальной нагрузки для добросовестных предпринимателей и гарантирует ее неизменность.

Так не договаривались

Глава ТПП Сергей Катырин заявил «Известиям», что бизнес принципиально против переноса неналоговых сборов в налоговое законодательство.

— Администрирование сборов, включенных в НК, означает для бизнеса дополнительную отчетность, серьезное повышение ответственности, дополнительные проверки и санкции за нарушения — вплоть до остановки деятельности фирмы, — посетовал он.

В целом неналоговые платежи ежегодно обходятся бизнесу более чем в 1 трлн рублей, оценил Сергей Катырин.

«Деловая Россия» систематизацию неналоговых платежей приветствует, сообщил «Известиям» сопредседатель объединения Алексей Репик.

— Однако превращать в налоги только шесть сборов — это не совсем то, о чем мы изначально договаривались, — заявил он.

«Многие проблемы остались за бортом, в том числе и возможность обнуления части неналоговых платежей за счет реальных инвестиций компаний в улучшение экологии, в собственные затраты инвестиций на утилизацию», — добавил глава РСПП Александр Шохин.

Более того, решение о переносе этих платежей в НК существенно замедлит выход бизнеса из «тени», добавил президент «Опоры России» Александр Калинин.

В пресс-службах Минэкономразвития и ФНС на вопросы «Известий», почему не удалось урегулировать вопрос в рамках рабочей группы, оперативно не ответили.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ