19.03.2019 08:50 324

Банк России не станет менять ключевую ставку на заседании совета директоров в пятницу, 22 марта, солидарны аналитики. Аргументами для такого решения, скорее всего, станут ускорение инфляции ниже прогнозов ЦБ и хорошая конъюнктура на финансовых рынках, отмечают они. Но снижение ключевой ставки раньше чем во втором полугодии, пока вряд ли возможно.

Банк России повысил ключевую ставку до текущего уровня 7,75 процента в декабре 2018 года. На заседании 8 февраля 2019 года ЦБ сохранил ключевую ставку, указав на низкий уровень годовой инфляции в январе и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. В январе-феврале годовая инфляция ускорилась до 5,2 процента, с учетом недельных данных по марту — до 5,3 процента. Действующий прогноз ЦБ по инфляции пока предполагает ее ускорение в марте-апреле до 5,5-6 процентов, а по итогам 2019 года — 5-5,5 процента.

Актуальный сглаженный консенсус-прогноз участников рынка предполагает рост индекса потребительских цен на конец первого квартала на уровне 5,4 процента, в декабре — порядка 4,7 процента в годовом выражении, указывает начальник управления анализа рынка банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. В феврале также прервалась тенденция роста инфляционных ожиданий населения, которая продолжалась в течение трех месяцев: показатель снизился на 0,3 процентных пункта, до 10,1 процента (уровня сентября 2018 года), отмечает он.

Сигналы по заседанию 22 марта давало и руководство ЦБ. Так, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин говорил, что регулятор оценит на нем достаточность двух состоявшихся в прошлом году повышений ключевой ставки при инфляционных трендах ниже базового сценария Центробанка. Позже первый зампред Банка России Ксения Юдаева подчеркивала, что худшие прогнозы по инфляции не оправдались, но пока не очевидно, достаточно ли двух состоявшихся в прошлом году повышений ключевой ставки.

В релизе по итогам заседания 22 марта ЦБ может указать, что инфляция движется ниже его базового сценария, и допустить снижение ставки в конце года в случае развития положительного тренда, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Но для смягчения посыла Банк России напишет о необходимости оценки вторичного влияния на инфляцию повышения НДС, допускает он. Также регулятор может указать на перегрев рынка розничного кредитования, санкционные риски и риски замедления экономического роста, перечисляет Попов.

Худшие прогнозы по инфляции не оправдались, но не ясно, достаточно ли прошлых повышений ставки

По мнению руководителя направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимира Помыткина, ЦБ может добавить в релиз и комментарий о возможном понижении ставки в будущем. Если санкционная составляющая будет незначительной, цены на нефть — стабильными, а денежно-кредитная политика ФРС США — мягкой, то вероятно снижение ставки в середине или второй половине года, считает аналитик. В контексте вероятного формирования тенденции замедления инфляции во втором полугодии логично рассчитывать на снижение ключевой ставки в сентябре-октябре, считает Харлампиев. По мнению Попова, Банк России не будет менять ключевую ставку в течение всего 2019 года.

Роман МАРКЕЛОВ