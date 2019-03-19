19.03.2019 09:10 276

Полтора миллиарда рублей будут выделены в этом году 31 региону на переобучение и повышение квалификации работников в рамках национального проекта по поддержке занятости и повышению производительности труда, сообщил глава минтруда Максим Топилин.

Деньги пойдут на переобучение сотрудников предприятий, где внедряются программы бережливого производства и развития производительности, чтобы они могли работать по новым технологиям и на современном оборудовании.

Как уточнил министр, главная задача проекта — сделать все возможное, чтобы, получив новые компетенции, люди остались на своих рабочих местах.

Всего переобучение пройдут в этом году 18,4 тысячи человек. Начнется оно во втором квартале. В прошлом году в проекте принимало участие шесть регионов. Там должны были переобучить восемь тысяч человек, уточнили "РГ" в минтруде. Но благодаря оптимизации расходов и тесному взаимодействию работодателей, обучающих организаций, план был перевыполнен, и обучение прошли почти вдвое больше работников — 14 тысяч человек.

Максим Топилин привел пример: на одном из предприятий в Туле, которое приняло участие в проекте в прошлом году (там повысили квалификацию 156 работников), производительность труда выросла на 12 процентов. "Это очень серьезный показатель. Я надеюсь, что этот опыт будет распространяться на другие предприятия", — сказал он.

Россиян научат работать на современном оборудовании и по новым технологиям, чтобы они не потеряли работу после внедрения программ бережливого производства и повышения производительности. Одновременно новый облик начнут приобретать службы занятости

В этом году деньги на обучение работников получат предприятия Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртской и Чувашской республик, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга.

Также в рамках нацпроекта до конца 2024 года будут модернизированы службы занятости населения. К ним будут предъявляться новые требования. А в этом году в 16 регионах будут запущены "пилотные" проекты.

Как ранее рассказывал "Российской газете" Максим Топилин, в каждом из 16 пилотных регионов будет создано по модельному центру занятости населения.

На модернизацию одного центра будет направлено 37,5 миллиона рублей из федерального бюджета и еще 1,98 миллиона рублей — из регионального. Всего на это заложено 600 миллионов рублей. Деньги регионы должны будут направить на приобретение новых компьютеров или другого оборудования, например, для организации электронной очереди, на ремонт, чтобы по-другому зонировать помещения, прежде всего для более комфортного приема посетителей. В первую очередь будут переоснащаться офисы службы занятости, где идет основной прием граждан.

18,4 тысячи человек пройдут в этом году переобучение в рамках нацпроекта по повышению производительности труда

Будут меняться и технологии работы служб занятости. На федеральном уровне разработают единые требования к организации их деятельности и обеспечат организационно-методическое сопровождение их внедрения.

По словам Топилина, в результате модернизации центры занятости населения должны стать привлекательными для россиян.

Марина ГУСЕНКО

