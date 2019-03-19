Граждане смогут снимать наличные с неименных пластиковых карт и электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации и только, если сумма, как и сейчас, не превышает пять тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Документ также вводит ограничение для операторов на перевод электронных денежных средств (ЭДС) в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица. Оно будет действовать в ситуациях, когда остаток денег на его счете в любой момент превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых средств с использованием анонимных карт и интернет-кошельков оказывается больше 200 тысяч рублей в течение месяца.

Нотариусы, адвокаты, бухгалтеры при проведении от имени или по поручению своих клиентов операций с денежными средствами или другим имуществом также должны будут осуществлять идентификацию таких граждан. Эта процедура будет обязательной и для их представителей.

Юлия КРИВОШАПКО

