19.03.2019 09:50 379

Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семейному кодексу право на алименты имеют сразу несколько категорий родственников.

Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака или в течение года с момента расторжения брака.

При этом претендовать на алименты могут инвалиды I, II или III групп, а также граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Так как 3 октября 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет, депутаты Госдумы вышли с законопроектом о том, чтобы для получателей алиментов возраст выхода на пенсию оставить без изменений.

Ведь зачастую алименты — это единственный источник средств к существованию членов или бывших членов семьи, поэтому увеличение продолжительности трудоспособного возраста никак не должно отразиться на поддерживающих выплатах, посчитали законодатели.

Ранее Госдума одобрила законопроект в трех чтениях. После этого он был принят Советом Федерации.

Ольга ИГНАТОВА

